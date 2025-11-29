Latvijas ekipāža 14. posma pēdējā ātrumposmā tehnisku problēmu dēļ nestartēja un izstājās.
“Centāmies salabot visu, ko varēja”: Sesks skaidro izstāšanos WRC posmā
Latvijas ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta posmā pēdējā pārbraucienā vēl centās salabot automobili, taču tas neizdevās, pēc izstāšanās atzina Sesks.
"Paldies visiem par sekošanu un jušanu līdzi šajā nedēļā. Mēs visi to jutām tālajā Saūda Arābijā. Diemžēl priekšpēdējā ātrumposmā pārdurta vai pārsista ripa, nezinām īsti kur, bet tas notika uzreiz. Pēc tām arī mašīnai sākās tehniskas problēmas, tāpēc arī nefinišējām," teica Latvijas pilots.
"Pēdējā pārbraucienā centāmies samainīt kopā ar inženieriem visu, ko vien varēja, visas rezerves daļas, bet diemžēl nevarējām salabot. Tiekamies nākamgad," piebilda Sesks.
Par Saūda Arābijas uzvarētāju kļuva beļģis Tjerī Nevils, bet devīto reizi pasaules čempiontitulu izcīnīja francūzis Sebastjēns Ožjē.
Pasaules čempionāta kopvērtējumā Latvijas ekipāža, kas šosezon startēja septiņos no 14 posmiem, ierindojās 12. pozīcijā.