FOTO: svinīgā ceremonijā iedegta Milānas ziemas olimpisko spēļu uguns

Iededz Milānas ziemas olimpisko spēļu uguni
Senajā Olimpijā trešdien svinīgā ceremonijā tika iedegta Milānas-Kortīnas d'Ampeco ziemas olimpisko spēļu uguns.
Tiek ziņots, ka lietainā laika prognoze piespieda organizatorus rīkot olimpiskās uguns aizdegšanas ceremoniju telpās. Olimpiskās uguns iedegšanas ceremonija parasti notiek 2600 gadus vecā Hēras tempļa drupās, netālu no stadiona, kurā 776. gadā pirms mūsu ēras radās olimpiskās spēles.
Tomēr lietainā laika prognoze, kas izrādījās kļūdaina, viesa bažas, ka saules stari nespēs pietiekami uzsildīt parabolisko spoguli, ko aktrises, kas tērpušās kā senās priesterienes, izmanto uguns iedegšanai. Tas piespieda organizatorus doties iekštelpās, kur viņi izmantoja uguni, kas pirmdien ģenerālmēģinājuma laikā tika iedegta ar saules palīdzību.
Stafeti uzsāka grieķu airētājs Petrs Gaidaciss, vēlāk lāpu nesot kopā ar Itālijas distanču slēpotāju Stefāniju Belmondo. Abi no muzeja devās uz birzi Olimpijā, kur glabājas mūsdienu olimpisko spēļu dibinātāja barona Pjēra de Kubertēna sirds, un nodeva lāpu itāļu kamaniņu braucējam Armīnam Cēgeleram.
"Sašķeltajā pasaulē, kurā mēs šodien dzīvojam, olimpiskajām spēlēm ir patiesi simboliska vieta," svinīgajā lāpas iedegšanas ceremonijā Olimpijas Arheoloģijas muzejā teica Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidente Kirstija Koventrija. "Mūsu pienākums, mūsu atbildība ir nodrošināt, lai sportisti no visas pasaules varētu mierīgi sanākt kopā," viņa teica.
Pēc 4. decembra olimpiskā uguns pēc ceremonijas Atēnu Panatēniskajā stadionā, kur 1896. gadā tika atdzīvinātas pirmās mūsdienu olimpiskās spēles, sāks ceļu uz Romu 63 dienu ilgā un 12 000 kilometrus garā maršrutā, kas vedīs pa Itālijas lielākajām pilsētām un Pompeju arheoloģisko izrakumu vietu.
Olimpisko spēļu sacensības norisināsies sešās vietās - Milānā, Antholcā-Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco-Tesero. Lai gan sporta pasākumi brīvā dabā notiks pietiekami lielā augstumā, Milānas-Kortīnas spēļu organizatori katram gadījumam uzkrāj mākslīgo sniegu.
Milānas-Kortīnas spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, slēpošanas alpīnisms, kas pirmo reizi iekļauts olimpisko spēļu programmā, snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana, ziemeļu divcīņa.
Spēles tiks atklātas 6. februārī Milānā un noslēgsies 22. februārī Venēcijā. Ziemas paralimpiskās spēles notiks no 6. līdz 15. martam.