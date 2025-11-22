"Mēs bijām mentāli stipras!" Graudiņa un Samoilova pēc fināla sasniegšanas izsaka pateicību latviešiem un viena otrai
Latvijas pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, kurām jau šobrīd garantēta vismaz sudraba medaļa pasaules čempionātā pludmales volejbolā, atzīst, ka pusfinālā viņas "bija mentāli stipras".
Jau ziņots, ka Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova, sestdien Adelaidē ar 2-0 (21:10, 21:16) pārliecinoši uzvarēja pasaules čempionāta galvenās favorītes Tamelu Koradello un Viktoriju Lopesu no Brazīlijas un nodrošināja vietu sacensību finālā. Viņas ir pirmās sportistes Latvijas vēsturē, kas iekļuvušas pasaules čempionāta volejbolā finālā.
“Tie, kas mums seko, zina, ka pēdējā laikā esam piedalījušies daudzos pusfinālos un ieņēmušas ceturto vietu. Šī spēle, iespējams, bija vissvarīgākā spēle visā turnīrā līdz šim, un mēs uz to ieradāmies mentāli stipras,” pēc spēles medijiem sacīja Tīna.
Bet Anastasija piebilda, ka viņai ir lieliska komanda. "Esmu tik pateicīga par mūsu paveikto. [...] Mēs esam strādīgas, un mums atbalstu sniedz visa Latvija! Mēs esam tik pateicīgas visiem un arī tik pateicīgas pašas sev, ka mēs viena otrai esam.”
Jāpiebilst, ka Latvijas sportistes Austrālijā notiekošajā pasaules čempionātā silti atbalsta arī vietējā latviešu kopiena. "Mēs te pilnīgi jūtamies kā Latvijā," medijam "Lsm" norāda sportistes. "Mēs pilnīgi jūtamies kā Latvijā, jo latviski runājam vairāk nekā angliski – mums apkārt visur ir latvieši. Pirms turnīra palikām pie Putniņu ģimenes, viesojāmies Latviešu namā uz vakariņām, tāpat arī tribīnēs ir sabraukuši ap 30 latviešu. Prieks par to latviešu sabiedrību, kas šeit ir, – viņi ir ļoti aktīvi ar spēcīgu patriotisma sajūtu, ko var just!"
Finālā Latvijas sportistes mērosies spēkiem ar amerikānietēm - Kristenu Nusu un Tarinu Brašeru. Cīņa paredzēta 23. novembrī plkst. 20.00 pēc vietējā laika jeb plkst. 12.00 svētdienā pēc Latvijas laika.