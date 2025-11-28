Kristaps Porziņģis un Kitija Laksa - Latvijas 2025. gada labākie basketbolisti
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Atlantas "Hawks" centra spēlētājs Kristaps Porziņģis un Itālijas vienības Skio "Famila" uzbrucēja Kitija Laksa piektdien Latvijas basketbola savienības (LBS) gada balvu pasniegšanas ceremonijā ir atzīti par 2025. gada labākajiem basketbolistiem.
LBS piektdien apbalvoja 2024./2025. gada sezonas izcilniekus, piešķirot gada balvas basketbolā 14 nominācijās.
Par gada spēlētāju ir atzīts Latvijas valstsvienības rezultatīvākais spēlētājs Eiropas čempionāta finālturnīrā un vienīgais šī brīža Latvijas pārstāvis NBA Porziņģis, kurš uzvarēja ar lielu pārsvaru.
Viņš apsteidza vienu no valstsvienības līderiem Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā Rihardu Lomažu, trešās vietas ieguvēju Adrijas līgā Dāvi Bertānu, Eirolīgas ceturtdaļfinālistu Rolandu Šmitu, kā arī Eirolīgas un Turcijas čempionu Artūru Žagaru. Porziņģis par Latvijas gada basketbolistu ir atzīts ceturto reizi, iepriekš šādu atzinību izpelnoties 2016., 2017. un 2024. gadā.
LBS ziņo, ka arī Itālijas čempione un kausa ieguvēja, kā arī Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) fināliste Laksa uzvarēja pārliecinoši. Nominantu piecniekā bija iekļauta arī Baltijas un Lietuvas vicečempione Kate Vilka, Ungārijas vicečempione un kausa ieguvēja Aleksa Gulbe, Turcijas čempionāta bronzas medaļas ieguvēja Anete Šteinberga un Polijas čempionāta bronzas godalgas īpašniece Digna Strautmane.
Laksa Latvijas basketbola gada balvu ieguva ceturto reizi pēc kārtas un piekto reizi karjerā, iepriekš par labāko tiekot atzītai arī 2018. gadā.