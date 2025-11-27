Putinam tuvajā džudo ļauj krieviem sacensties zem agresorvalsts karoga
Krievijas sportisti var sacensties zem savas valsts karoga, ceturtdien paziņoja Starptautiskā Džudo federācija (IJF), atceļot šīs valsts sportistu neitrālo statusu, kas tika noteikts pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.
IJF paziņoja, ka pēc iepriekš atjaunotajām Baltkrievijas sportistu tiesībām startēt zem sava karoga ir loģiski, ka tādas pašas tiesības vajadzētu deleģēt arī Krievijai. "Pēc nesenajiem notikumiem, tai skaitā pilnīgas nacionālās pārstāvniecības atjaunošanas Baltkrievijas sportistiem, IJF uzskata, ka tagad ir lietderīgi atļaut Krievijas sportistu dalību sacensībās ar vienlīdzīgiem nosacījumiem," teikts paziņojumā.
"Tāpēc IJF izpildkomiteja ir nobalsojusi par to, lai Krievijas sportistiem, sākot ar 2025. gada Abū Dabī "Grand Slam" turnīru, tiek atkal atļauts sacensties zem savas valsts karoga, ar savu himnu un emblēmu," paziņoja IJF. "Vēsturiski Krievija džudo ir bijusi viena no pasaules vadošajām valstīm, un tiek sagaidīts, ka tās pilnīga atgriešanās sacensībās bagātinās sacensības visos līmeņos," ziņo IJF.
Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tuvā Krievijas Džudo federācija (FDR) ar gandarījumu reaģēja uz "vēsturisko lēmumu". "Mēs esam priecīgi, ka džudo starptautiskajā arēnā ir kļuvis par pirmo sporta veidu, kur pieņemts šis vēsturiskais lēmums," sacīja FDR prezidents Sergejs Soloveičiks.
Abū Dabī "Grand Slam" turnīrs Apvienotajos Arābu Emirātos notiks no piektdienas līdz svētdienai. Džudo kļuvusi par otro sporta federāciju, kas ļauj krieviem startēt sacensībās zem agresorvalsts karoga. Šovasar par līdzīgu lēmumu pavēstīja Starptautiskā vingrošanas federācija.
Pēdējā laikā aizvien biežāk arī sporta pasaulē ļauj krievu sportistiem dažādos statusos piedalīties starptautiskās sacensībās. Starptautiskā Olimpiskā komiteja paziņojusi, ka krievu sportisti kā neitrāli atlēti varēs piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs, bet pēc Sporta arbitrāžas daļēji labvēlīga lēmuma veseli seši krievu kamaniņu braucēji tieši kā neitrāli atlēti var uzsākt piedalīties sacensībās. Viņi jau redzami Kortīnas olimpiskajā trasē, piedaloties treniņos pirms pirmajām kvalifikācijas sacensībām uz Milānu.
Arī krievu elitei pietuvinātais šahs nesen ļāva krievu sportistiem vairs ne tikai piedalīties individuālajās sacensībās, bet arī komandu, piedaloties kā neitrāliem jeb kā "Team FIDE". Šādi piemēri ir arī atsevišķos citos sporta veidos.