Divu dienu laikā Indijā treniņu laikā iet bojā divi jaunie basketbolisti
Indijā, Harjānas štatā, divu dienu laikā notikušas divas traģēdijas, kurās gājuši bojā jaunie basketbolisti. Abos gadījumos uz pusaudžiem nogāzušies basketbola grozu konstrukcijas, vēsta “The Times of India”.
Pirmais negadījums notika 23. novembrī Bahadurgārhas stadionā,kad 15 gadus vecais Amans treniņa laikā guva smagus ievainojumus, kad uz viņa nogāzās sarūsējusi groza konstrukciuja. Pusaudzis tika nogādāts slimnīcā un vēlāk pārvests uz citu medicīnas iestādi, taču ārstu pūliņi bija velti – Amans nomira pirmdien.
Otrā traģēdija notika 25. novembrī Lahanmadžras ciematā netālu no Rohtakas. Videonovērošanas kameru ieraksti atklāj brīdi, kad 16 gadus vecais Hardiks Rathi — Indijas jauniešu izlases spēlētājs un nacionālo sacensību medaļnieks — ieķērās stīpā, imitējot triecienu grozā no augšā, un uz viņa uzgāzās aptuveni 750 kilogramus smagā konstrukcija. Pusaudzi nekavējoties nogādāja slimnīcā, taču viņa dzīvību glābt neizdevās.
Pēc abu jauniešu nāves Harjānas sporta departaments devis rīkojumu nekavējoties demontēt visus sarūsējušos, nestabilos un potenciāli bīstamos sporta aprīkojuma elementus. Izskanējusi arī informācija, ka Lahanmadžras sporta laukuma remonts bijis plānots jau pirms četriem gadiem, tomēr darbi līdz šim nav sākti.
Basketbols Indijā aug; infrastruktūra atpaliek
Traģēdijas izgaismo plašāku problēmu – nepietiekamu sporta infrastruktūras uzturēšanu daudzviet Indijā. Lai gan basketbols kļūst arvien populārāks un valstī darbojas vairākas jauniešu attīstības programmas, tostarp NBA Academy India un Junior NBA, lauku reģionos bieži sastopami novecojuši laukumi un nekvalitatīvi uzstādīti grozi.
Eksperti uzsver, ka līdz šim Indijā trūcis vienotu drošības standartu sporta bāzēm, savukārt inventāra tehniskās pārbaudes dažviet netiek veiktas regulāri. Sporta organizācijas aicina valdību un vietējās pašvaldības ieviest stingrākas prasības un nodrošināt finansējumu, lai novērstu līdzīgu negadījumu atkārtošanos.
Pasaules visvairāk apdzīvotā valsts Indija (nepilni 1,464 miljardi iedzīvotāju) sportā joprojām globālā līmenī nav starp vadošajām. Tās pārliecinoši populārākais sporta veids ir krikets, bet basketbolā FIBA rangā vīriešiem tā ieņem 76. vietu, sievietēm 60. pozīciju, bet zēniem jau cienījamā 39. vieta. Tieši sieviešu un jauniešu basketbolā pēdējos gados progress bijis straujāks. Tāpat Indija maziem, bet mērķtiecīgiem soļiem sāk sevi pieteikt 3x3 basketbolā.