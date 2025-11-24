Graudiņa pēc uzvaras pasaules čempionātā Austrālijā: "Mums bija pareizā stratēģija"
Servēt pa ASV dueta Terīne Brašere/Kristena Nasa aizsardzības spēlētāju Nasu pasaules čempionāta pludmales volejbolā finālā bija Latvijas dueta Tīna Graudiņa/Anastasija Sevastova trenera Daniela Vuda stratēģija, pēc uzvaras pasaules čempionātā Austrālijā Latvijas Volejbola federācija (LVF) citē Graudiņu.
Jau ziņots, ka Graudiņa un Samoilova, kuras turnīrā bija izsētas ar piekto numuru, Austrālijā nezaudēja ne spēlē, vienīgo setu zaudējot finālā, kur ar 2-1 (21:15, 15:21, 15:11) tika pārspētas amerikānietes Brašere un Nasa, kuras turnīrā startēja ar trešo numuru.
"Galvenais stratēģiskais ierocis finālā bija pareizā stratēģija, ar to domājot servēšanu pa ASV dueta aizsardzības spēlētāju Nasu," saka Graudiņa. "Servēt pa Nasu bija mūsu trenera Vuda stratēģija, un tas varbūt amerikānietes arī mazliet pārsteidza."
"Mums vajadzēja arī ļoti precīzi sadalīt laukumu starp mani un Nastju un man atkāpties no tīkla pareizajos brīžos," par finālu turpina Latvijas pāra bloķētāja. "Tas mums teicami izdevās, un Nastjai izdevās ļoti daudz bumbu pacelt aizsardzībā."
Viņa uzsver, ka grūtākais spēlē bija mentālais aspekts, jo Latvijas duetam spēle gāja no rokas, un par to nedrīkstēja sākt domāt par daudz.
"Mums vajadzēja koncentrēties katra atsevišķa punkta izspēlei un neskriet notikumiem pa priekšu," norāda Graudiņa.
"Psiholoģiskā sagatavotība bija pats galvenais šajā turnīrā, un šeit liela pateicība mūsu treneriem, kuri rūpējās par lielisku atmosfēru un spēja mūs pareizi noskaņot," par uzvaras priekšnosacījumiem saka bloķētāja.
"Mēs stabili aizvadījām katru spēli, cīnījāmies un parādījām tiešām ļoti augstvērtīgu volejbolu," par aizvadīto turnīru saka Graudiņas pāriniece Samoilova. "Sportiskās formas pīķis tika sasniegts pasaules čempionātā, un maksimāli izpildījām savus uzdevumus."
Viņa bilst, ka Latvijas pāris pirms turnīra nebija galveno uzvaras favorīšu skaitā.
"Šoreiz kopā salikās tas, ka mums ir gan tehniskās spējas, gan ir sakrāta pieredze, gan arī galva bija skaidra - īstais brīdis, kad varam spēlēt un rādīt labu sniegumu," saka Samoilova.
No sešām savstarpējām spēlēm ar Nasu un Brašeri latvietes bija uzvarējušas tikai vienā - 2022. gada Gštādes turnīra ceturtdaļfinālā. Nākamajos piecos dueļos pārākas divos setos bija ASV volejbolistes, tai skaitā šī gada Gštādes turnīra finālā.
Līdzšinējos trīs startos pasaules čempionātos 2019. gadā Hamburgā, 2022. gadā Romā un 2023. gadā Meksikas pilsētā Tlaskalā Graudiņa un Samoilova bija finišējušas devītās.
Vīriešu turnīrā Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerots cieta zaudējumu "play-off" pirmajā kārtā un ieņēma dalītu 17. vietu.
Līdz šim Latvijas pludmales volejbolisti pasaules pieaugušo čempionātos godalgas nebija izcīnījuši. Vistuvāk tam bija Mārtiņš Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš, 2011. gadā sasniedzot pusfinālu un iegūstot ceturto vietu.
Sacensībās gan vīriešiem, gan sievietēm piedalījās 48 dueti.