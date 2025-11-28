Igaunijas basketbolisti ar pēdējo sekunžu trejaci apklusina Slovēnijas fanus Pasaules kausa kvalifikācijā
Igaunijas vīriešu basketbola izlase piektdien 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā spēlē uzvarēja Slovēniju. Igauņi viesos izcīnīja uzvaru papildlaikā ar rezultātu 94:93 (19:20, 20:18, 26:20, 14:21, 15:14).
Igauņi lielāko daļu mača bija vadībā, taču pamatlaika pēdējās minūtēs nenosargāja vadību. Slovēņi sešas sekundes pirms pamatlaika beigām panāca 79:77 pēc uzbrukuma, kuru ievadīja Henri Drelam atņemta bumba, taču viesu atbildes uzbrukumā pats Drels palika nepieskatīts pie groza un panāca 79:79.
Arī papildlaikā bija cieša cīņa, taču 19 sekundes pirms tā beigām pēc tiesnešu strīdīga lēmuma Slovēnijai tika piešķirti divi soda metieni, kas mājiniekiem ļāva panākt 91:88, bet vēlāk mājinieki no soda metienu līnijas panāca jau 93:89.
Igauņu pirmspēdējā uzbrukumā Drels 12 sekundes pirms papildlaika beigām panāca 91:93. Turpinājumā Slovēnijas basketbolisti nenosargāja bumbu savā laukuma pusē un Kristians Kullamē realizēja tālmetienu - 94:93 piecas sekundes pirms beigu svilpes.
Drels viesiem izcēlās ar 29 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, Kullamē guva 24 punktus un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas. Slovēņiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Gregors Horvats.
H grupā bez šīm izlasēm spēlē arī Čehija un Zviedrija, kas šobrīd aizvada savstarpējo maču.
Tāpat kā divos iepriekšējos turnīros, arī 2027. gadā Pasaules kausa izcīņā piedalīsies 12 Eiropas komandas, kuras tiks noskaidrotas vairākās kvalifikācijas kārtās. Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalīsies 32 komandas, kas sadalītas astoņās grupās, aizvadot divu apļu turnīru.