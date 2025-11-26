Veselības likstas liegs Sito Alonso debijā spēlēt Ojāram Siliņam un Kārlim Šiliņam, izsaukti aizvietotāji
Latvijas Basketbola savienība (LBS) informē, ka vīriešu basketbola izlases sastāvā veselības likstu dēļ notikušas izmaiņas. Ojāra Siliņa un Kārļa Šiliņa vietas kandidātu lokā ieņēmuši Rodijs Mačoha un Anrijs Miška.
Kandidātu sarakstu turpina koriģēt spēlētāju veselības stāvoklis, kura dēļ komandai tomēr nevarēs palīdzēt uzbrucējs Ojārs Siliņš un centrs Kārlis Šiliņš. Lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu treniņprocesu un sabalansētu spēlētāju slodzes trešdien treniņā komandai pievienojās uzbrucējs Rodijs Mačoha un spēka uzbrucējs Anrijs Miška.
“Profesionālajā basketbolā savainojumi ir neatņemama procesa daļa, jābūt gataviem ar to tikt galā. Mums ir 15 labi spēlētāji no kuriem izvēlēsimies 12, kuri būs vislabāk gatavi piektdien cīnīties par uzvaru,” uzsver valstsvienības galvenais treneris Sito Alonso.
Kopumā Alonso pirmajā sasaukumā būs jāiztiek bez plaša kandidātu loka. Palīdzēt nevar Eirolīgas basketbolisti kā Rodions Kurucs, Dāvis Bertāns, Artūrs Žagars, Rolands Šmits un šo komandu sistēmās esošie Gunārs Grīnvalds un Toms Talcis. Traumas vai hroniskas veselības likstas liedz piedalīties Andrejam Gražulim, Kristeram Zorikam un Aigaram Šķēlem, bet Artūrs Strautiņš nesen atgriezies basketbolā pēc krustenisko saišu traumas sadziedēšanas.
Tallinas “Kalev/Cramo” spēlējošais Anrijs Miška bijis valstsvienības kandidātu lokā 2021. un 2022. gadā, kad piedalījies trijās pārbaudes spēlēs. “Rīgas Zeļļi” uzbrucējs Rodijs Mačoha valstsvienībā debitēja 2025. gada 23. februārī, Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar Slovākijas izlasi.
2027. gada Pasaules kausa izcīņas F grupas turnīrā Latvijas komandas pretinieces būs Nīderlandes (28. novembrī Rīgā, 2026. gada 3. jūlijā izbraukumā), Polijas (27. februārī Rīgā, 1. martā izbraukumā) un Austrijas (1. decembrī izbraukumā, 6. jūlijā Rīgā) izlases. Trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt PK finālturnīrā.
Latvijas valstsvienība FIBA rangu tabulā ieņem 11. vietu (6. vietu Eiropā). Mūsu komandas pirmie pretinieki Nīderlandes izlase ir 54. (28.) pozīcijā, Austrijas komanda – 68. (34.) vietā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Adrians Andževs, Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Ričards Aizpurs ("Stella Azzurra", Itālija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi"), Anrijs Miška (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija).
