Eksperte: “Orešņik” rada nopietnus draudus - Rietumu aizsardzības sistēmas tam nav gatavas
Krievija atkal demonstrējusi spēku, Ukrainai draudot ar vienu no saviem bīstamākajiem ieročiem. Naktī uz piektdienu Krievijas armija masīvā dronu un raķešu uzbrukuma laikā uz Ļvivas apgabalu raidīja hiperskaņas raķeti “Orešņik” — ieroci, kas spēj nest arī kodolgalviņas, lai gan šoreiz tās netika izmantotas. Uzbrukums izraisījis nopietnas bažas Rietumos par Krievijas vēlmi eskalēt karu.
Militārā vēsturniece un analītiķe doktore Viktorija Teilore brīdina, ka “Orešņik” ir īpaši bīstams un grūti apturams ierocis. “Putinam patīk izmantot hiperskaņas elementu, jo šāda veida ballistiskās raķetes padara pārtveršanu ārkārtīgi sarežģītu,” viņa norādīja. Situāciju vēl dramatiskāku padara fakts, ka raķete lidojuma laikā sadalās fragmentos, kļūstot par neprognozējamu draudu gan pretgaisa aizsardzībai, gan civilajai infrastruktūrai.
Lai gan Krievija šo raķeti jau izmantojusi iepriekš — pirmais zināmais gadījums bija 2024. gada novembrī — Teilore uzsver, ka problēma slēpjas nevis tehnoloģijas “jaunumā”, bet gan tās ātrumā. “Tā ir neticami ātra, un šobrīd Rietumu aizsardzības sistēmas nav īpaši pielāgotas, lai ar to efektīvi tiktu galā,” viņa atzina.
Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka “Orešņik” izmantošana bijusi atbilde uz Ukrainas dronu uzbrukumu Vladimira Putina rezidencei Novgorodas apgabalā. Tomēr šie apgalvojumi izrādījušies nepamatoti. ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde secinājusi, ka Ukraina šādu uzbrukumu nav veikusi, tādējādi radot aizdomas, ka Kremlis izmanto viltotus ieganstus, lai attaisnotu arvien bīstamāku ieroču pielietošanu un turpmāku konflikta eskalāciju.
Pirms trīspadsmit mēnešiem Vladimirs Putins paziņoja, ka Krievija sāks masveidā ražot hiperskaņas, nekodolieroču ballistisko raķeti, kuru viņš nodēvēja par “Orešņik”.
Vidējā darbības rādiusa raķešu darbības attālums ir no 3000 līdz 5500 kilometriem, kas nozīmē, ka no Krievijas tās spēj sasniegt jebkuru vietu Eiropā vai ASV.
Jau rakstīts, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien aicināja pasauli reaģēt uz Krievijas dronu un raķešu masveida uzbrukumu Ukrainai aizvadītajā naktī.
"Ir nepieciešama skaidra pasaules reakcija. Pirmkārt, no [Amerikas] Savienotajām Valstīm, ar kurām Krievija patiešām rēķinās. Krievijai ir jāsaņem signāli, ka tās pienākums ir koncentrēties uz diplomātiju un izjust sekas katru reizi, kad tā atkal koncentrējas uz nogalināšanu un infrastruktūras iznīcināšanu," platformā "Telegram" ierakstījis Zelenskis.
Viņš uzsvēris, ka nakts trieciens atgādina visiem starptautiskajiem partneriem par nepieciešamību atbalstīt pretgaisa aizsardzību kā pastāvīgu Ukrainas prioritāti.