Futbola tiesnesis: mūsu bērni mācās, ka drīkst pazemot pieaugušos - tā nedrīkst būt
Kad notika skandalozā futbola spēle, tiesnesis Andris Treimanis stadionā redzējis vairākus aktīvistus, kuri piedalījās mītiņā pret vardarbību Doma laukumā, bet futbola mača laikā mierīgi noraudzījušies uz notiekošo agresiju. “Tāda dubultā morāle,” TV24 raidījumā “Preses klubs” atzīst tiesnesis un vēršas pie sabiedrības: “Mans galvenais vēstījums visā šajā ir: lūdzu, mīļā sabiedrība, mostamies! Runājam par vērtībām, kuras ir svarīgas: par empātiju, sapratni, cieņu…”
“Tas, ka esmu dzīvē piedzīvojis un dzirdējis samazgas savā virzienā, ir mana darba ikdiena, darba garoziņa. Bet tagad mērs bija pilns,” saka treneris un atzīst, ka, neraugoties uz savu pieredzi un rūdījumu sportā, ir beidzot jāsāk runāt par agresiju un visatļautību, jo verbāla un fiziska aizskaršana notiekot ļoti bieži. Un tas, kā secina Treimanis, ir mūsu sabiedrības spogulis.
“Tas ir tas, kādās vērtībās mēs šodien dzīvojam, kādas vērtības mācām saviem bērniem, jo personīgi es, būdams desmit gadus vecs puika, nevarēju pat iedomāties pieiet uz ielas klāt kādam pieaugušajam un izteikt piezīmes. Būtu no tēva, es atvainojos, pa ausīm dabūjis! Bet šobrīd mēs kā sabiedrība tolerējam, ka bērns drīkst apvainot skolotāju skolā, uzspļaut cilvēkam uz ielas… Ka viņš drīkst sporta pasākuma laikā šādi uzvesties, un pieaugušie to atbalsta.”
Treneris, daloties pārdomās, aicina: “Mans galvenais vēstījums visā šajā ir: lūdzu, mīļā sabiedrība, mostamies! Runājam par vērtībām, kuras ir svarīgas: par empātiju, sapratni, savstarpēju cieņu…”
Tiesnesis arīdzan norāda uz sabiedrības dubulto morāli, proti, futbola spēlē stadionā viņš redzējis vairākus cilvēkus, kuri piedalījās Doma laukumā organizētajā piketā pret vardarbību. “Ir viegli runāt par kaut ko tālu, virtuālu vardarbību, bet sākam ar sevi! Tā notiek šeit, bet jūs stāvat un noklausāties… Tāda dubultā morāle.”
Jau vēstīts, ka svētdien, 23. novembrī, Rīgas Tehniskā universitātes stadionā notika atbildes spēle pārspēlēs par tikšanu Virslīgā. Vietu Latvijas spēcīgākajā čempionātā nosargāja "Grobiņas" komanda, taču spēles garumā notika fiziski un verbāli uzbrukumi no mājinieku faniem tiesnešu virzienā, kas licis publiski izteikties gan spēles soģim Andrim Treimanim, gan mājinieku vienības "Alberts" viceprezidentam Jānim Pakalnam.