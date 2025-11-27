Rolandam Šmitam Stambulā būs jauns treneris. Pēc sagrāves Monako atlaiž Kokoškovu
Igors Kokoškovs ceturtdien tika atbrīvots no Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētās Stambulas "Anadolu Efes" komandas galvenā trenera amata, vēsta klubs.
Līdz jauna trenera atrašanai komandu vadīs Radovans Trifunovičs. Kokoškovu atlaida pēc piedzīvotās sagrāves ULEB Eirolīgas 13. kārtas spēlē pret "Monaco" (66:102). 13 spēlēs "Anadolu Efes" izcīnījusi tikai piecas uzvaras, kas tai dod vien 15. vietu Eirolīgā. Turcijas meistarsacīkstēs tā ar sešām uzvarām deviņos mačos ir trešā.
Kokoškovs pie "Anadolu Efes" stūres stājās šovasar pēc vairāku gadu darba Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA), kur viņš bijis asistents vairākās komandās, kā arī 2019./2020. gadā vadīja Fīniksas "Suns". Eiropā viņš vadījis arī Stambulas "Fenerbahce", kā arī bijis Slovēnijas, Serbijas un Gruzijas izlašu galvenais treneris.
Jāmin, ka serbu basketbola speciālists "Anadolu Efes" trenera amatā nomainīja bijušo Latvijas izlases stūrmani Luku Banki. Stambulas komandai ir lielas ambīcijas - starpsezonā tā piesaistīja tādus Eiropas basketbolā zināmus vārdus kā Džordanu Loidu, Aizeju Kordinjē un Niku Vīleru-Babu. Tāpat piesaistīti citi meistarīgi basketbolisti. Pagaidām tas nav rezultējies ar labu sniegumu laukumā.
Sezonas ievadā pie lielas lomas netika arī Rolands Šmits, kas mainījās pēc Jorgosa Papajaņņa savainojuma. 13 spēlēs Eirolīgā latviešu spēka uzbrucējs vidēji guvis 7,8 punktus un izcīnījis četras bumbas zem groziem.
2017. gadā serbu trenera vadībā Slovēnijas izlase izcīnīja zelta medaļu Eiropas čempionātā. Kā Detroitas "Pistons" asistents viņš 2004. gadā kļuva arī par NBA čempionu.
Kokoškovs nekļūst par pirmo Eirolīgas komandas treneri, kurš sezonas laikā tiek atbrīvots no amata. Līdzīgi lēmuma pieņemti Belgradas "Crvena zvezda", "Barcelona", par atkāpšanos no Belgradas "Partizan" trenera amata paziņoja leģendārais Žeļko Obradovičs, bet no Milānas "Olimpia" trenera pozīcijas aizgājis Etore Mesina. Tiek sagaidīts, ka treneru rokāde notiks arī Telavivas "Maccabi".
Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) November 27, 2025
Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.
Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan… pic.twitter.com/ffc3LtzuCz