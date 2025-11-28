Apstiprināti pirmie agresorvalsts sportisti dalībai Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs
Starptautiskā Olimpiskā komiteja paziņojusi par pirmajiem agresorvalsts Krievijas un Baltkrievijas atlētiem, kuri varēs startēt 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs neitrālo sportistu statusā. Daiļslidošanā piedalīsies divi krievi un viens baltkrievs.
Jaunā SOK prezidenta Kristija Koventrija paziņojumā atgādināja, ka pagājušā gada olimpiskajās spēlēs Parīzē Krievijas sportisti varēja piedalīties tikai zem neitrālā karoga un tikai individuālās disciplīnās, turklāt sportistiem iepriekš bija jāpierāda sava neitralitāti un nedrīkstēja būt nekādā veidā saistīti ar Krievijas armiju. Šādas sankcijas tika ieviestas, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Individual Neutral Athletes (AINs) with Belarusian or Russian passports who have been confirmed as eligible and invited to compete at the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games:https://t.co/KHu6ZDIjup pic.twitter.com/Ays38A15Bc— IOC MEDIA (@iocmedia) November 27, 2025
Vairākās disciplīnās krievi tika pielaisti uz kvalifikācijas sacensībām un viena no tām bija daiļslidošana, kur izsenis Krievijai ir labi panākumi. "ISU Skate to Milano", kas kalpoja kā kvalifikācijas sacensības, noritēja no šī gada 18. līdz 21. septembrim Ķīnas galvaspilsētā Pekinā. Gan vīriešiem, gan sievietēm individuālajā disciplīnā laurus plūca agresorvalsts Krievijas daiļslidotāji, respektīvi, Pjotrs Gumeņniks un Adelija Petrosjana. Savukārt dejās uz ledus uzvarēja lietuvieši, naturalizētā Alisona Rīda un Sauļus Ambrulevičs.
Ceturtdien, 27. novembrī, Starptautiskā Olimpiskā komiteja paziņoja, ka gan Gumeņniks, gan Petrosjana varēs startēt Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs neitrālo atlētu statusā. Tāds pats statuss piešķirts baltkrievu daiļslidotājai Viktorijai Safonovai. Katra krievu un baltkrievu sportisti potenciālo iekļaušanu neitrālo atlētu vidū izskata īpaša SOK pakļautībā esoša institūcija AINERP (Individual Neutral Athlete Eligibility Review Panel jeb Individuālo atlētu atbilstības izvērtēšanas komisija).
23 gadus vecais Gumeņniks 2020. gadā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā izcīnīja sudrabu pasaules junioru čempionātā. Viņš dzimis garīdznieka un pediatres ģimenē, no četru gadu vecuma pievēršoties daiļslidošanai. Lai arī saņēmis piedāvājumu pievienoties armijas Maskavas CSKA struktūrai, ģimene no tā atteikusies, un Gumeņniks trenējies Sanktpēterburgā.
Pirms 2023./2024. gada sezonas Gumeņniks izstrādāja jaunu īso programmu, kuru vēlējās slidot savas mīļākās grupas, "Rammstein" pavadībā. Tam iebilda Sporta ministrija, jo "Rammstein" bija izteikusi publisku atbalstu Ukrainai tās karā pret Krieviju. Līdz ar to Gumeņnikam sava mūzikas izvēle bija jāmaina uz vietējā izpildītāja Oļega Abramova izpildītu melodiju.
18 gadus vecā Adelija Petrosjana līdz šim sasniegumus izcīnījusi Krievijas čempionātā, bet baltkrieviete Safonova ir pieckārtējā savas valsts čempione daiļslidošanā.
Daiļslidošanas sacensības, kuras gaidāmas Milānā, norisināsies no 7. līdz 19. februārim. Latvija uz šīm olimpiskajām spēlēm izcīnījusi divas kvotas, kuras visdrīzāk aizpildīs Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kuļišs. Otrajam, kurš ir ukrainas tautības, ir grūtības ar latviešu valodas apguvi, un viņš vēl nav ieguvis Latvijas pilsonību.