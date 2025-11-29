Girgensona “Lightning” turpina uzvaru sēriju - septītais panākums pēc kārtas
Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensona pārstāvētā Tampabejas "Lightning" sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē izcīnīja septīto panākumu pēc kārtas.
"Lightning" viesos ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) pārspēja Ņujorkas "Rangers".
Girgensons laukumā bija 17 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā četras reizes meta pa vārtiem, izpildīja četrus spēka paņēmienus, bloķēja metienu un uzvarēja vienā no trijiem iemetieniem, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
Pirmās trešdaļas vidū viesus vadībā izvirzīja Brendons Heigels, kurš arī otrajā periodā pēc spēlētām nepilnām deviņām minūtēm dubultoja "Lightning" pārsvaru.
Otrās trešdaļas turpinājumā laukuma saimniekiem izdevās atgūt vienus vārtus pēc Džonatana Millera precīzā metiena, taču pēc spēlētām divām minūtēm noslēdzošajā periodā "Lightning" divu vārtu pārsvaru atjaunoja Niks Pols. Pēdējā pamatlaika minūtē vēl tukšos "Ranger" vārtos ripu raidīja Džeiks Gencels.
Uzvarētāju vārtus sargāja Jūnass Jūhansons, kurš tika galā ar 11 no 12 raidījumiem. Otrā laukuma pusē Iļja Šestjorkins atvairīja 31 metienu.
"Lightning" ar 34 punktiem 25 spēlēs ieņem pirmo vietu Austrumu konferencē, kamēr "Rangers" ar 28 punktiem 27 cīņās ierindojas 11. pozīcijā.