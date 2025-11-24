Futbola nāve un asumi starp tiesnešiem un faniem: Virslīgas pārspēlē emocijas ņem virsroku, puses skaidro notikušo
Svētdien, 23. novembrī, Rīgas Tehniskā universitātes stadionā notika atbildes spēle pārspēlēs par tikšanu Virslīgā. Vietu Latvijas spēcīgākajā čempionātā nosargāja "Grobiņas" komanda, taču spēles garumā notika fiziski un verbāli uzbrukumi no mājinieku faniem tiesnešu virzienā, kas licis publiski izteikties gan spēles soģim Andrim Treimanim, gan mājinieku vienības "Alberts" viceprezidentam Jānim Pakalnam.
Izšķirošo spēli par pēdējo vietu nākamā gada Virslīgas čempionātā starp JDFS "Alberts" un "Grobiņa" futbolistiem apkalpoja pieredzējušais Andris Treimanis ar savu komandu - asistentiem Haraldu Gudermani, Alekseju Spasennikovu un Aleksandru Anufrijevu. Tāpat spēlē tika norīkota VAR jeb video atkārtojumu sistēma, kuru pārraudzīja Kristaps Ratnieks.
Tieši video atkārtojumu caurskatīšana visas spēles laikā raisīja lielāko sašutumu "Alberts" fanos un viceprezidentā Jānī Pakalnā, kurš pēc spēles sociālajos tīklos atklāja, ka tas ir futbola vēzis. Vēlāk viņš savu nostāju precizēja, paužot, ka VAR līdz šim Nākotnes līgas ietvaros nav izmantota, taču jāpiebilst, ka šī bija spēle par tikšanu Virslīgā un augstākajā līgā VAR palīdzība tiek likta lietā. Tāpat mājinieku fanu emocijas veicināja divas sarkanās kartītes to atbalstītajiem futbolistiem - pirmajā puslaikā par pēdējās cerības sodu noraidīja Matviju Marusiju, bet otrajā puslaikā par divām dzeltenajām kartītēm - Matīsu Zēģeli. Visā spēlē ar 1:0 uzvarēja "Grobiņa", kam vienīgos vārtus iesita Aleksejs Grjaznovs. Tas ļāva tai saglabāt vietu Virslīgā.
Kā redzams video sociālajos tīklos, tad puslaika pārtraukumā un pēc spēles beigām tiesnešu virzienā, kuri devās prom no stadiona, mēģināja uzbrukt "Alberts" fani, kuri netaupīja tiem dažādus epitetus. Vienā no brīžiem neizturēja arī tiesneši, kuri atbildēja un nosita vienu no telefoniem, ar kuriem tika filmēts. Pēc spēles sociālajos tīklos versiju par notikušo garā izklāstā pauda mača galvenais arbitrs Andris Treimanis.
"Jau iepriekš atvainojos par savām emocijām, bet klusēt vairs nav iespējams. Futbola sabiedrība mani pazīst kā godprātīgu, konstruktīvu futbola tiesnesi, ilggadīgu futbola profesionāli, futbola un Latvijas patriotu, kurš ar savu ilggadīgo, nesaudzīgo darbu, ētiku un disciplīnu ir izpelnījies vietējo un starptautisko jomu profesionāļu kvalitātes novērtējumu. Kontekstam - uzskatu par lielu apvainojumu un spļāvienu sejā manā un manu kolēģu virzienā, ka vienas no vadošo Latvijas futbola akadēmiju 10 gadīgi audzēkņi, ģērbti pilnā Jura Docenko Futbola skolas "Alberts" kluba ekipējumā, nākot futbola tiesnešiem no laukuma, metra attālumā izstieptā saujā izkliedz un piedāvā tiesnešu uzpirkšanas centus. Viņu tēvi kluba atribūtikā aiz muguras stāv, uzmundrina dēlus un priecīgi kliedz manā un kolēģu virzienā, ka esam korumpēti, nožēlojami salašņas. Puslaikā un pēc spēles JDFS "Alberts" pārstāvji draud fiziski izrēķināties un uzsāk fizisku konfrontāciju. Pirmo reizi izjutu tik lielu, masveidīgu negatīvu uzbrukumu un agresiju Latvijā, savā un kolēģu virzienā no mājinieku futbola kluba visos līmeņos. Uzskatu, ka tā ir mūsu futbola un sporta NĀVE, ja šāda uzvedība sporta pasākumā, kur pulcējas daudz līdzjutēji, futbola mīļotāji, bērni, tiek uztverta par normu un pat atbalstīta," savā ierakstā emocionāli pauda Treimanis, kurš aprakstīja strīdīgās situācijas sīkāk.
"Pirmajā puslaikā divas reizes video tiesnesis mani aicināja uz video pārbaudes zonu. Pirmajā situācijā par 11 metru soda sitienu piekļuve zonai nebija iespējama, jo pie ekrāna atradās JFDS "Alberts" līdzjutēji un kluba viceprezidents J.Pakalps (precīzi - Pakalns, aut.). Apsardze stāvēja kā statists. Palūdzu palīdzību, lai varētu neatkarīgi pieņemt lēmumu. Fiziski tas izdevās, bet video apskates laikā "Alberts" viceprezidents J. Pakalps nepārtraukti ar savu "TV komentētāja profesionālo viedokli" centās ietekmēt manu lēmumu. Visu cieņu, bet viņa "objektīvajā un profesionālajā" viedoklī neklausījos. Balstoties uz noteikumiem un UEFA/LFF vadlīnijām, liekot roku uz sirds, gaišā piemiņā turot Latvijas tiesnešu metra Miķeļa Rubeņa ieteikumus, pieņēmu lēmumu nozīmēt 11 metru soda sitienu uz "Alberts" viceprezidenta J.Pakalpa komandas pārstāvētājiem vārtiem. Noslēdzoties spēles pirmajam puslaikam un dodoties uz ģērbtuvēm, netika nodrošināta nekāda veida drošība tiesnešiem."
"Uzreiz nonākot no laukuma, mūs aplenca agresīvi, JDFS "Alberts" atribūtikā ģērbti atbalstītāji un draudēja fiziski izrēķināties. Pa ceļam izcēlās arī fizisks konflikts starp mani un JDFS "Alberts" fanu, kā arī manu asistentu - no fania puses tika piedāvāta vīrišķa, seksuāla tuvība, bet es un mans asistents aizstāvējām savu vīrieša godu un kristīgās vērtības. Teicām, ka esam aizņemti, precēti ar sievietēm un pa abiem kopā ir pieci bērni. Otrajā puslaikā asistents regulāri ziņoja par draudiem no JDFS "Alberts" fanu puses. Skatītāji brīžiem atradās pusmetru no laukuma. 62. minūtē pēc otrās dzeltenās kartītes parādīšanas situācija kļuva kritiska - fiziski izrēķināšanās draudi jau bija ļoti tieši. Spēle tika apturēta vairākas minūtes. Visa otrā puslaika laikā J.Pakalps ar draudošiem izteicieniem turpināja ietekmēt tiesnešus un kurināja skatītājus. Spēles beigās apzināti nogaidījām, lai izvairītos no konfrontācijas, bet tas neizdevās - apsardze bija neprofesionāla, pasīva un provocēja ar savu bezdarbību."
Atbildi parādā Treimanim nepalika JDFS "Alberts" viceprezidents Jānis Pakalns, kurš nosodīja jebkāda veida vardarbību un aicināja abām pusēm izvērtēt izveidojušos situāciju. "Vispirms vēlos uzsvērt, ka gan es personīgi, gan JDFS "Alberts" kā organizācija esam stingri pret jebkāda veida vardarbību. Nekāda veida fiziska agresija nav pieļaujama, un mēs nekad to neesam uzskatījuši par daļu no futbola kultūras. Runājot par spēles epizodēm, vēlos precizēt, ka situācijās par VAR pirmajā puslaikā mana iesaiste bija minimāla. Pie ekrāna atradās vairāki līdzjutēji, un komentāri skanēja no dažādām pusēm. Mans vienīgais ieteikums no aptuveni piecu metru attāluma bija: "Andri, tā nav sarkanā!". Nekādas agresivitātes, mēģinājumu pietuvoties vai ietekmēt lēmumu nebija. Ja Andris uzskata, ka es ietekmēju lēmumu un izdarīju uz viņu spiedienu, es atvainojos par savu rīcību."
"Andris daudz runā un piemin starplaika agresiju. Nākotnē visas iesaistītās puses strādās, lai tas neatkārtotos, Tomēr svarīgi pieminēt arī incidentu, kas notika ar meiteini, kura filmēja strīdu. Video ir redzams, kā tiesneša asistents iesita viņai pa telefonu un roku, lai filmēšanu pārtrauktu. Arī šai situācijai, gluži tāpat kā pārējām, vieta futbolā nav. Gribu īpaši uzsvērt, ka ne pirms spēles, ne tās laikā, ne pēc tās es neesmu draudējis tiesnešu brigādei vai centies kādā veidā fiziski konfrontēt. Ierakstā radās iespaids, ka es būtu kurinājis agresiju vai vadījis pūli, taču tas neatbilst patiesībai. Vienlaikus vēlos teikt, ka šodien nevienam nebija jāuzbrūk tiesnešiem, tāpat nevienam nebija jāuzbrūk meitenei, kura filmēja vai jebkuram skatītājam. Šādas epizodes ir nepieņemamas, un mūsu klubs izvērtēs situāciju, lai saprastu, kā šādas lietas nākotnē novērst. Mēs sagaidām to pašu caurskatāmību no tiesnešu brigādes - skaidrus, konstruktīvus lēmumu skaidrojumus, kas mazinātu emociju sakāpinājumu un ļautu izvairīties no konflikta."
Līdz ar "Grobiņas" vietas saglabāšanu Virslīgā, teorētiski zināmas 2026. gada dalībnieces - "Riga", RFS, "Liepāja", "Daugavpils", "Auda", "Super Nova", "Grobiņa", Ogre "United", "Tukums 2000" un "Jelgava". Publiski gan sākušās diskusijas par iespējamo Virslīgas dalībnieču palielināšanu līdz 12.