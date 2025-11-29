Seska ekipāža tehnisku problēmu dēļ izstājas no Saūda Arābijas rallija
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma pēdējā ātrumposmā tehnisku problēmu dēļ nestartēja, Saūda Arābijas rallijā uzvaru svinēja beļģis Tjerī Nevils, bet devīto reizi par pasaules čempionu kļuva francūzis Sebastjēns Ožjē.
16,29 kilometrus garajā ātrumposmā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") nestartēja, bet ātrākais pēdējā ātrumposmā bija "Toyota Gazoo" braucējs Elfins Evanss no Lielbritānijas.
Par 7,2 sekundēm atpalika viņa komandas biedrs Ožjē, bet 9,6 sekundes - igaunis Ots Tenaks ("Hyundai"), kuram šis bija karjeras pēdējais WRC karjeras posms.
Pēc 17 ātrumposmiem par Saūda Arābijas rallija uzvarētāju kļuva Nevils ("Hyundai"), kurš par 54,7 sekundēm apsteidza komandas biedru francūzi Adrjēnu Furmo un par minūti un 3,3 sekundēm - Ožjē ("Toyota Gazoo").
14 posmu summā par 2025. gada pasaules čempionu devīto reizi kļuva Ožjē, kurš sakrāja 293 punktus, par četriem punktiem apsteidzot Evansu un par 37 punktiem - "Toyota" komandas pārstāvi somu Kalli Rovanperi.
Tenaks ar 216 punktiem ieņēma ceturto vietu, bet Seska ekipāža ar 16 punktiem ieņēma 12. vietu.
Jau ziņots, ka trešdien pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma trešo vietu, ceturtdien uzvarēja trīs ātrumposmos, pēc otrā ātrumposma pirmo reizi vēsturē kļūstot par WRC posma līderi. Ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, bet sestajā ātrumposmā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, pēc otrās sacensību dienas kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Piektdien latvieši ātrumposmos vispirms ieņēma trešo vietu, trīsreiz finišēja otrie un uzvarēja 13. ātrumposmā. 14. ātrumposmā Latvijas ekipāžai plīsa riepa, un Seska pilotēta ekipāža posma vērtējumā atkāpās uz otro vietu, Furmo, kurš arī 14. ātrumposmu pabeidza ar cauru riepu, zaudējot 2,4 sekundes. Tomēr pēc Francijas ekipāžai piemērota vienas minūtes soda par priekšlaicīgu ierašanos tehniskajā zonā Seska ekipāža atguva līderpozīcijas, pēc 14 ātrumposmiem par 3,4 sekundēm apsteidzot pasaules čempionu beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Sestdien pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma sesto vietu, bet otrajā divreiz bija spiesta mainīt riepu un ieņēma 32. vietu.
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veica 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalījās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.