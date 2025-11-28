Latvija sāk Pasaules kausa kvalifikāciju ar pērienu no Nīderlandes, sabojājot kapteiņa Daira Bertāna atvadas un trenera Sito Alonso debiju
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra pirmajā mačā ar 78:86 (12:28, 17:22, 21:17, 28:21) zaudēja Nīderlandei. Pēdējo maču Latvijas izlases rindās piektdien aizvadīja valstsvienības kapteinis Dairis Bertāns, kurš izlases rindās debitēja 2010. gada augustā mačā ar Melnkalni un kopš tā laika laukumā devās 90 oficiālajās spēlēs. Savukārt pirmā spēle Latvijas izlases galvenā trenera amatā bija Sito Alonso.
Bertāns atvadu mačā spēlēja septiņas ar pusi minūtes, kurās guva divus punktus, bet nepilnas trīs minūtes pirms pamatlaika beigām viņam piektās piezīmes dēļ spēle noslēdzās.
Latvijas izlasē ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Rihards Lomažs, 15 punkti bija Kristapam Ķilpam, 13 punktus guva Toms Leimanis, desmit punkti, sešas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un trīs bloķēti metieni bija Marekam Mejerim, kurš bija pārliecinoši produktīvākais valstsvienībā. Vēl Artūrs Kurucs guva astoņus punktus, izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles un pārtvēra piecas bumbas.
Nīderlandei 17 punktus guva Natans Kuta, 16 punkti un astoņas rezultatīvas piespēles bija Kejem van der Vūrstam, 15 punktus guva Davids N'Guesans, pa 13 punktiem bija Jannikam Frankem un Šarlonam Kūfam.
Spēli ar diviem gūtiem punktiem 13. sekundē sāka Keje van der Vūrsts, bet pēc diviem precīziem viņa soda metieniem viesi bija panākuši vadību ar 9:0. Sakrāto trīs piezīmju dēļ ātri tika nomainīts Latvijas izlases starta piecinieka centra spēlētājs Anžejs Pasečņiks.
Pirmos divus punktus Latvijas izlasē ceturtajā minūtē guva Roberts Blumbergs, un ar vēl vienu 11 punktu izrāvienu viesi pēc Davida N'Guesana divpunktu metiena panāca 22:4. Pēc Kristapa Ķilpa divpunktu metiena mājinieki pietuvojās līdz 10:24, bet otrās ceturtdaļas sākumā pēc Artūra Kuruca un Ķilpa tālmetieniem latvieši samazināja punktu deficītu līdz 18:28. Vēlāk Ķilpa vēl viens precīzs tālmetiens pietuvināja latviešus līdz mīnus sešiem punktiem (27:33). Ceturtdaļas noslēdzošajās minūtēs nīderlandieši izmantoja mājinieku nesaspēlētību un pirmo puslaiku uzvarēja ar 48:29.
Otrā puslaika sākumā Ķilps vēlreiz bija precīzs aiz perimetra (32:48), bet nīderlandieši ātri atjaunoja pārsvaru, kas lielāks par 20 punktiem. Ceturtdaļas otrajā pusē Kuruca, Lomaža un Toma Leimaņa precīzie tālmetieni, kā arī Mareka Mejera spēle aizsardzībā palīdzēja vēlreiz pietuvoties rezultātā. Pirms pamatlaika noslēdzošajām desmit minūtēm komandas šķīra vairs tikai 15 punkti, bet mājinieki strauji atspēlējās un pēc divarpus minūtēm Leimaņa tālmetiens deva vairs tikai deviņu punktu deficītu (59:68). Pāris minūtes pretiniekiem izdevās noturēt vadību ap desmit punktiem, bet ceturtdaļas otrās puses sākumā Mārcis Šteinbergs ar tālmetienu panāca 68:75. Vēlāk gan viesi atbildēja ar izrāvienu un atjaunoja drošāku pārsvaru, kuru Latvijas basketbolistiem vairs neizdevās atspēlēt.
Otro spēli šajā izlašu "logā" Latvijas izlase aizvadīs pirmdien Vīnē ar Austriju. Latvieši par ceļazīmi uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru Katarā cīnās kvalifikācijas Eiropas zonas F grupā, pa divām reizēm sacenšoties ar Nīderlandes, Polijas un Austrijas komandām.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko vienību trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā.
Kandidātu sarakstu nācās koriģēt spēlētāju veselības stāvokļa dēļ, un šajā sabraukumā valstsvienībai nevar palīdzēt Ojārs Siliņs un Kārlis Šiliņš. Lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu treniņprocesu un sabalansētu spēlētāju slodzes trešdien treniņā komandai pievienojās Anrijs Miška un Rodijs Mačoha, bet no kandidātu saraksta spēlei pret Nīderlandi netiks pieteikti Miška, Toms Skuja un Ričards Aizpurs.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Sito Alonso izlasē palīdz treneri Roberts Štelmahers, Artūrs Visockis-Rubenis, Kaspars Vecvagars un Dāvis Čoders un fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs mačam ar Nīderlandi:
Adrians Andževs, Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (visi - "VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Anžejs Pasečņiks ("Lioneers", Taivāna), Toms Leimanis (bez kluba), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Rodijs Mačoha ("Rīgas zeļļi").