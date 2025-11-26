Uzbeks Javohirs Sindarovs pārraksta pasaules šaha vēsturi
Uzbekistānas pārstāvis Javohirs Sindarovs trešdien Indijā nodrošināja uzvaru Pasaules kausā šahā, 19 gadu vecumā kļūstot par visu laiku jaunāko titula ieguvēju.
Finālcīņā, tiekoties ar ķīnieti Vei Ji, pirmās divas partijas, kā arī pirmais taibreiks noslēdzās neizšķirti, bet otrajā taibreikā Sindarovs uzvarēja, spēlējot ar melnajām figūrām. Tādējādi fināla dueli Sindarovs uzvarēja ar 2,5-1,5.
Pēdējā spēlē Vei noraidīja neizšķirta piedāvājumu un spēles beigās bija labā pozīcijā, taču, veicot gājienus pēdējās sekundēs, viņš galu galā nonāca zaudētā pozīcijā.
Spēlē par bronzu krievs Andrejs Jesipenko ar 2-0 pārspēja citu Uzbekistānas šahistu Nodirbeku Jakubojevu. Latvijas šahists Arturs Neikšāns Pasaules kausā zaudēja pirmajā kārtā.
Pirmo triju vietu ieguvēji kvalificējās 2026. gada pretendentu turnīram, kurā tiks noskaidrots pašreizējā pasaules čempiona indieša Gukeša Dommaradžu pretinieks cīņā par pasaules čempiona titulu.
Pasaules kausa balvu fonds ir 2 miljoni ASV dolāru (1,735 miljoni eiro), un uzvarētājam tiks 120 000 ASV dolāru (104 090 eiro). Pasaules kausa izcīņa pašreizējā formātā notika 11. reizi.