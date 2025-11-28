Latvijas Olimpiskā komiteja kategoriski neiesaka džudistiem sacensties ar agresorvalstu pārstāvjiem
foto: AFP/Scanpix
Krievijas džudists Murads Čopanovs (pa kreisi) cīņā ar Francijas pārstāvi Aleksi Renāru.
Latvijas Olimpiskā komiteja kategoriski neiesaka džudistiem sacensties ar agresorvalstu pārstāvjiem

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) kategoriski neiesaka Latvijas Džudo federācijas pārstāvjiem piedalīties sacensībās, kurās agresorvalstu sportisti startēs zem sava karoga, informēja LOK.

IJF šādu lēmumu pamatoja ar to, ka pēc iepriekš atjaunotajām Baltkrievijas sportistu tiesībām startēt zem sava karoga tādas pašas tiesības vajadzētu piešķirt arī Krievijai.

"LOK kategoriski neiesaka Latvijas Džudo federācijai sūtīt sportistus un komandas uz sacensībām, kurās agresorvalstu sportisti piedalās, pārstāvot savu valsti, izmantojot nacionālo simboliku, nevis Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) noteikto individuāla neitrāla sportista statusu," paziņoja LOK.

LOK norāda, ka šādas rekomendācijas džudo federācijai tika sniegtas jau augustā, kā arī abas organizācijas ir ciešā komunikācijā par attiecīgo situāciju.

LOK uzsver, ka IJF, ļaujot sacensībās startēs Krievijas un Baltkrievijas atlētiem zem sava karoga un ar savu valstu nacionālo simboliku, pārkāpj SOK pamatprincipus par agresorvalstu sportistu dalību sacensībās.

"Dalība šādās sacensībās būtu pretrunā ar Latvijas konsekvento nacionālo nostāju, Sporta likuma garu un sabiedrības vērtībām, kā arī solidaritātes trūkuma apliecinājums pret Ukrainu un tās sportistiem," piebilst LOK.

