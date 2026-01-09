Uz ASV aizturētā Krievijas tankkuģa atrodas vairāki Ukrainas pilsoņi
Krievijas karoga naftas tankkuģa “Bella 1” (Marinera) apkalpē, kuru aizturējušas Amerikas Savienotās Valstis, atrodas arī Ukrainas pilsoņi, ziņo aģentūra Interfax-Ukraine, atsaucoties uz Ukrainas vēstnieci ASV Olhu Stefaņišinu.
“Esam pastāvīgā saziņā ar ASV iestādēm un jau esam informējuši Valsts departamentu par nepieciešamību nodrošināt mūsu pilsoņiem konsulāro piekļuvi,” norādīja amatpersona.
Pēc Stefaņišinas teiktā, diplomātiskā pārstāvniecība situāciju rūpīgi uzrauga un “veic visus nepieciešamos pasākumus”, lai nodibinātu kontaktu ar Ukrainas pilsoņiem.
Vēstniece arī pavēstīja, ka kuģa apkalpē ir 17 Ukrainas pilsoņi. “Procesuālās darbības [pret jūrniekiem] tiks veiktas pēc kuģa ierašanās galamērķa ostā. Sarežģīto laikapstākļu dēļ osta un ierašanās datums pagaidām nav noteikti,” sacīja Stefaņišina.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka uz otrā tankkuģa “M-Sophia”, kuru ASV arī aizturējušas, nav bijis Ukrainas pilsoņu.
Russian state-owned media is reporting that U.S. Special Forces are currently trying to board and seize the Russian-flagged Iranian-linked sanctioned crude oil tanker, Marinera, in the Northern Atlantic. pic.twitter.com/ehuTFxqXFy— OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026
Tikmēr agresorvalsts Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova apgalvo, ka ASV prezidents Donalds Tramps it kā esot nolēmis atbrīvot divus Krievijas pilsoņus no šī kuģa.
Sankcionētais kuģis, kas nosaukumu no “Bella 1” nomainījis uz “Marinera”, trešdien operācijas laikā tika pārņemts. Sākotnēji Krasta apsardze to vajāja pie Venecuēlas krastiem pagājušajā mēnesī.
ASV izlūkdienesti bija saņēmuši informāciju, ka uz kuģa varētu atrasties ne tikai nafta. Venecuēlas amatpersonas iepriekš apspriedušas plānus uz tankkuģiem izvietot bruņotu militāro personālu, maskējot to par civiliedzīvotājiem, kā arī padomju laika pārnēsājamās pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šī informācija iegūta pirms nesen notikušās operācijas, kurā ASV īpašo uzdevumu vienības sagūstīja bijušo Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
Lai gan kuģis iepriekš kuģoja zem Panamas karoga, tagad tas reģistrēts Krievijā.