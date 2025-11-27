Džudo federācijas prezidents: krievu sportistu pielaišana sacensībām zem sava karoga rada sliktu situāciju
Starptautiskās Džudo federācijas (IJF) ceturtdienas lēmums ļaut Krievijas sportistiem sacensties zem savas valsts karoga, atceļot šīs valsts sportistu neitrālo statusu, kas tika noteikts pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī, Latvijas Džudo federācijai (LDžF) ir pilnīgi negaidīts, teica LDžF prezidents Vsevolods Zeļonijs.
IJF ceturtdien atļāva Krievijas sportistiem sacensties starptautiskajās sacensībās, izmantojot savus valstiskos atribūtus - karogu, himnu un emblēmu. Krievijas sportistu līdzdalība ir iespējama, sākot ar Abū Dabī "Grand Slam" turnīru šīs nedēļas nogalē.
"Tas ir pilnīgi negaidīti. Mēs par to pat nedomājām, jo nebija informācijas, ka šāds lēmums var tikt pieņemts," par notikušo sacīja Zeļonijs, "ļoti slikta situācija. Turklāt mums šogad starti jau ir saplānoti."
Viņš norādīja, ka Latvijas džudisti šobrīd jau atrodas sacensību vietās - gan "Grand Slam" posmā AAE, gan Eiropas junioru kausa posmā Slovēnijas pilsētā Mariborā.
"Mēs neko nevaram mainīt, bet par nākamā gada startiem mums būs jākonsultējas ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), ar Izglītības un zinātnes ministriju un pārējiem sadarbības partneriem," piebilda Zeļonijs.
Viņa skatījumā, LDžF nākotnē pastāv vairāki varianti. "Viens no tiem paredz piedalīties tikai tajās sacensībās, kur nepiedalās Krievijas sportisti, taču tas ir dārgi," izteicās Zeļonijs.
Ceturtdienas paziņojumā IJF uzsvēra, ka pēc iepriekš atjaunotajām Baltkrievijas sportistu tiesībām startēt zem sava karoga ir loģiski, ka tādas pašas tiesības vajadzētu piešķirt arī Krievijai. "Pēc nesenajiem notikumiem, tai skaitā pilnīgas nacionālās pārstāvniecības atjaunošanas Baltkrievijas sportistiem, IJF uzskata, ka tagad ir lietderīgi atļaut Krievijas sportistu dalību sacensībās ar vienlīdzīgiem nosacījumiem," teikts paziņojumā.
"Tāpēc IJF izpildkomiteja ir nobalsojusi par to, lai Krievijas sportistiem, sākot ar 2025. gada Abū Dabī "Grand Slam" turnīru, tiek atkal atļauts sacensties zem savas valsts karoga, ar savu himnu un emblēmu," paziņoja IJF.
Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam tuvā Krievijas Džudo federācija (FDR) apsveica "vēsturisko lēmumu".
Abū Dabī "Grand Slam" turnīrs Apvienotajos Arābu Emirātos sāksies piektdien un beigsies svētdien. Eiropas junioru kausa posmā Mariborā džudisti sacentīsies sestdien un svētdien.