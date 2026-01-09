Allažu pagastā vējš sacēlis iespaidīgu sniegvilksni.
Šodien 21:04
VIDEO: Allažu pagastā iemūžināta reta un iespaidīga dabas parādība - sniegvilksnis
Allažu pagastā aculieciniecei izdevies iemūžināt iespaidīgu dabas parādību – sniegvilksni, kad spēcīgs vējš virs zemes virpuļo un pārvieto sniegu, radot teju sirreālu skatu.
Ar uzņemto video sociālajos tīklos dalījies laika ziņu moderators Toms Bricis.
Jau iepriekš sinoptiķi brīdināja, ka ziemeļaustrumu vējš piektdien brāzmās sasniegs 13–18 metrus sekundē, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē pat līdz 23 metriem sekundē. Naktī uz sestdienu vējš kļūs tikai nedaudz lēnāks, tāpēc daudzviet Latvijā arī turpmāk būs novērojams sniegvilksnis, apgrūtinot redzamību un radot ziemai raksturīgu, bet bīstamu ainavu.