Pēc labvēlīgā CAS lēmuma agresorvalsts kamaniņu braucēji jau piedalās treniņos olimpiskajā trasē
Šajā nedēļas nogalē Kortīnas olimpiskajā trasē kamaniņu braucēji pulcēsies uz testa sacensībām, kuras pie reizes kļūs par pirmajām kvalifikācijas sacensībām uz olimpiskajām spēlēm. Treniņu rezultātos redzams, ka kopā ar citiem piedalās atsevišķi agresorvalsts sportisti, kuriem nesen par labu lēma Sporta arbitrāžās tiesa.
Saskaņā ar CAS lēmumu novembra sākumā Krievijas kamaniņu sporta pārstāvji joprojām nevar piedalīties FIL sacensībās, taču individuāli Krievijas sportisti var tikt pielaisti startiem kā neitrālie sportisti, ja tie atbilst noteiktajiem kritērijiem. Līdz ar to apelācija tika daļēji apmierināta, taču sešu sportistu prasība par tūlītēju atjaunošanu dalībai sacensībās tika noraidīta.
Tomēr šāds lēmums ir devis priekšnoteikumus tam, lai atsevišķi krievu sportisti neitrālā statusā varētu piedalīties kamaniņu sporta sacensībās. Kā redzams treniņos pirms testa sacensībām Kortīnā, tad vairāki krievu sportisti aizvadījuši treniņbraucienus. Svētdien, 23. novembrī, un šodien, 26. novembrī, treniņos braucienus veica Aleksandrs Gorbasevičs, Matvejs Perestoroņins, Pāvels Repilovs, Sofija Mazura, Darja Oļesika un Ksenija Šamova.
Kā Krievijas kamaniņu sporta federācijas mājaslapā norādījusi prezidente Natālija Gārta, tad šie seši sportisti ir pasludināti par neitrālajiem un tādējādi piedalīsies kvalifikācijas sacensībās. Tas var nozīmēt arī viņu potenciālo dalību ziemas olimpiskajās spēlēs. Gārta atgādināja, ka krievi turpina cīņu par to, lai varētu piedalīties kā komanda. "Turpināsim cīnīties par visu Krievijas kamaniņu sportistu tiesībām, kuri pašlaik nevar piedalīties starptautiskās sacensībās," teikts paziņojumā.
Pagaidām gan Latvijas sportisti nav trenējušies vienā grupā ar krievu tā saucamajiem neitrālajiem atlētiem. Vienā treniņu grupā ar krieviem vēl savus braucienus aizvadīja Austrijas, ASV, Čehijas, Japānas un Slovākijas kamaniņu braucēji. Kortīnas trasē testa sacensības vīriešu un sieviešu divniekiem risināsies 29. novembrī, kad vēlāk plānotas sieviešu individuālās sacensības. 30. novembrī uz starta dosies vīrieši un komandu stafete.
Pirmssezonas notikušajā preses konferencē Latvijas kamaniņu sporta federācijas prezidents Klāvs Vasks pauda pārliecību, ka krievu sportisti pēc šī daļēji labvēlīgā CAS lēmuma līdīs iekšā Pasaules kausa apritē. Lai arī Latvija nez vai pielaistu sacensībām šos atlētus, jo to aizliedz veiktie grozījumi Sporta likumā, Vasks nebija tik pārliecināts pār citām valstīm. Nu praksē redzams, ka arī Itālijā nez vai šiem sportistiem kāds liegs piedalīties sacensībās neitrālā statusā.
Jāmin, ka Latvijas Sporta likumā pēc Krievijas pilnaptveroša kara sākuma Ukrainā veikti grozījumi, kā rezultātā Latvijas Republikā reģistrētām sporta spēļu komandām neatkarīgi no to juridiskā statusa ir aizliegts piedalīties Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas nacionālajos čempionātos un nacionālo kausu izcīņās un tādās starptautiskās līgās, kur vairāk nekā puse komandu ir no Krievijas vai Baltkrievijas. Tāpat sportistiem un sporta darbiniekiem ir aizliegts piedalīties sporta sacensībās, kas norisinās Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā.
Tāpat Latvijā ir aizliegts organizēt komandu sporta spēļu valsts izlases (pieaugušo, jauniešu un junioru) sacensības, kurās piedalās Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas valsts izlases zem sava karoga vai neitrālā statusā. Šis likuma pants var apdraudēt Pasaules kausa posma norisi Siguldā, kas pie reizes būs vienas no kvalifkācijas sacensībām uz olimpiskajām spēlēm.
"Krievu dalība sacensībās ir absurda laikā, kad notiek karadarbība. Kas pēkšņi ir mainījies un kāpēc krieviem ļauj startēt tieši šobrīd? Vai tad karš ir beidzies?" savu viedokli skaidro Aparjods. "Krievijas agresijas laikā tāds lēmums, manuprāt, ir vājprāts, jo nav iespējams noslēpties zem neitralitātes zīmes. Esmu redzējis, ka daži no viņiem ir atbalstījuši visu valstī notiekošo. Nebūsim naivi - viņi ir šajā procesā iekšā un ir informēti par to, kas notiek. Šāds lēmums, manuprāt, nav pieņemams," iepriekš neizpratni par iespējamo krievu sportistu atgriešanos pauda Aparjods.
Olimpisko spēļu kontekstā jāmin, ka jau Parīzes vasaras olimpiskajās spēlēs atsevišķiem krievu un baltkrievu sportistiem tika ļauts startēt neitrālo atlētu statusā. Iepriekš līdzvērtīgu lēmumu ziemas spēļu sakarā pieņēma Starptautiskā Olimpiskā komiteja. Ziemas olimpiskās spēles Milānā un Kortīnā paredzētas nākamā gada februārī.