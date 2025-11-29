Sesks zaudē līderpozīcijas Saūda Arābijas rallijā un atkāpjas uz otro vietu
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci sestdien Saūda Arābijā pēc pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma 15. ātrumposma zaudēja līderpozīcijas, par divām sekundēm piekāpjoties beļģim Tjerī Nevilam.
16,29 kilometrus garajā ātrumposmā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") spēja sasniegt sesto ātrāko laiku, ātrumposma uzvarētājam francūzim Adrjēnam Furmo ("Hyundai") zaudējot 9,4 sekundes.
Otro ātrāko laiku sasniedza "Toyota" komandas pārstāvis soms Kalle Rovanpere, kurš Furmo zaudēja 3,4 sekundes, bet trešo - Nevils, francūzim piekāpjoties četras sekundes.
Pēc 15 ātrumposmiem Sesks Nevilam zaudē divas sekundes un ieņem otro vietu, bet trešo vietu ieņem japānis Takamoto Kacuta ("Toyota Gazoo"), no Furmo atpaliekot 44 sekundes.
Furmo līderim zaudē 50,2 sekundes, bet pārējie piloti no Nevila atpaliek vairāk par minūti.
Čempiona titula pretendenti francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo") un viņa komandas biedrs Elfins Evanss no Lielbritānijas ir attiecīgi sestajā un astotajā vietā.
Sestdien notiks vēl divi ātrumposmi, pirmajam no tiem sākoties plkst. 9.21.
Jau ziņots, ka trešdien pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža ieņēma trešo vietu, ceturtdien uzvarēja trīs ātrumposmos, pēc otrā ātrumposma pirmo reizi vēsturē kļūstot par WRC posma līderi. Ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, bet sestajā ātrumposmā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, pēc otrās sacensību dienas kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu.
Piektdien latvieši ātrumposmos vispirms ieņēma trešo vietu, trīsreiz finišēja otrie un uzvarēja 13. ātrumposmā. 14. ātrumposmā Latvijas ekipāžai plīsa riepa, un Seska pilotēta ekipāža posma vērtējumā atkāpās uz otro vietu, Furmo, kurš arī 14. ātrumposmu pabeidza ar cauru riepu, zaudējot 2,4 sekundes. Tomēr pēc Francijas ekipāžai piemērota vienas minūtes soda par priekšlaicīgu ierašanos tehniskajā zonā Seska ekipāža atguva līderpozīcijas, pēc 14 ātrumposmiem par 3,4 sekundēm apsteidzot pasaules čempionu beļģi Tjerī Nevilu ("Hyundai").
Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma britu pilots Elfins Evanss, Francijas pilots Sebastjēns Ožjē bija sakrājis 269, soms Kalle Rovanpere - 248, bet igaunis Ots Tenaks - 213 punktus.
Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos.
2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi.
Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.