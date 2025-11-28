Sesks atgūst vadību Saūda Arābijas rallijā, bet vēlreiz pārsit riepu un atkrīt uz otro vietu
Latvijas rallija ekipāža ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci piektdien Saūda Arābijā pasaules rallija čempionāta (WRC) 14. posma 14. ātrumposmā pārsita riepu un posma vērtējumā atkāpās uz otro vietu aiz francūža Adrjēna Furmo.
24,9 kilometrus garajā ātrumposmā Seska ekipāža ("M-Sport Ford") lielu daļu ātrumposma veica ar pārsistu kreiso aizmugurējo riepu un spēja sasniegt devīto ātrāko laiku. Par ātrumposma uzvarētāju kļuva "Toyota" komandas pārstāvis soms Kalle Rovanpere, kuram Sesks zaudēja 54,1 sekundi. Otrais ātrumposmā bija "Hyundai" pilots beļģis Tjerī Noivils un trešais - japānis Takamoto Kacuta ("Toyota Gazoo"), no Rovanperes atpaliekot attiecīgi 7,2 un 10,5 sekundes.
Riepu šajā ātrumposmā pārsita gan Furmo ("Hyundai"), gan igauņa Ota Tenaka ("Hyundai") pilotētā ekipāža.
Pēc 14 ātrumposmiem Sesks Furmo zaudē 2,4 sekundes un ieņem otro vietu, bet uz trešo vietu ir pakāpies Noivils, no Furmo atpaliekot 5,8 sekundes. 43,9 sekundes Furmo zaudē Kacuta, bet pārējie piloti no Furmo atpaliek vairāk par minūti.
Čempiona titula pretendenti francūzis Sebastjēns Ožjē ("Toyota Gazoo") un viņa komandas biedrs Elfins Evanss no Lielbritānijas ir attiecīgi sestajā un astotajā vietā. Iepriekšējos piektdienas ātrumposmos Seska ekipāža ieņēma trešo vietu, trīsreiz finišēja otrā un uzvarēja 13. ātrumposmā.
"Posms bija ļoti sarežģīts. Bija vietas, kur likās, ka var forsēt ātrumu, taču tas nebija vienkārši," rallija translācijā televīzijas kanālā "Go3 Sport 2" teica Sesks, uzsverot sarežģītos apstākļus šajā rallijā un veiksmes faktora lomu.
Riepu 13. ātrumposmā mainīt bija spiesta gan igauņa Ota Tenaka ("Hyundai"), gan soma Sami Pajari ("Toyota Gazoo") pilotētā ekipāža, bet līdzšinējais posma līderis Furmo ("Hyundai") putekļu dēļ izvēlējās nepareizu maršrutu, tādējādi zaudējot aptuveni desmit sekundes.
Sestdien ātrumposmi sāksies plkst. 7.35.
Jau ziņots, ka trešdien Seska ekipāža uzvarēja trīs ātrumposmos, pēc otrā ātrumposma pirmo reizi vēsturē kļūstot par WRC posma līderi. Ceturtajā ātrumposmā Latvijas ekipāža pirmajā sekcijā iebrauca sānceļā, kā dēļ zaudēja apmēram sešas sekundes, bet sestajā ātrumposmā pēc pārsistas labās aizmugurējās riepas ieņēma devīto vietu, kopvērtējumā atkāpjoties uz trešo vietu. Četru dienu garumā rallija ekipāžas veiks 17 ātrumposmus 319,44 kilometru garumā. Dalību Saūda Arābijas rallijā apstiprināja 41 ekipāža, no kurām 12 startē ar vadošās klases "Rally1" automašīnām.
Seska ekipāža, kas šajā WRC sezonā startē ar "M-Sport Ford" komandas sagatavoto "Ford Puma Rally1" auto, šosezon piedalās savā septītajā posmā. Zviedrijas rallijā Latvijas ekipāža sacensības noslēdza sestajā vietā, Portugāles un Grieķijas rallijos ieņēma 15. vietu, Sardīnijas rallijā pēc avārijas izstājās, bet Igaunijas rallijā un Somijas rallijā ierindojās astotajā vietā.
Jūnija vidū Latvijas ekipāža Polijā izcīnīja uzvaru Eiropas rallija čempionāta (ERC) ceturtajā posmā.
Pēc 13 WRC posmiem kopvērtējumā pirmo vietu ar 272 punktiem ieņēma brits Evanss, Ožjē bija sakrājis 269, Rovanpere - 248, bet Tenaks - 213 punktus. Seskam sešos posmos izcīnītie 16 punkti ļāva ieņemt 12. vietu.
Seska ekipāža iepriekšējā sezonā debitēja WRC, startējot trīs posmos. Polijas rallijā latvieši bija piektie, jūlijā pirmajā WRC posmā Latvijā - septītie, vietu uz goda pjedestāla zaudējot vien pēdējā ātrumposmā, bet Čīles rallijā pēc avārijas sacensības tika turpinātas treniņa nolūkos. 2025. gada WRC sezonā ir 14 posmi. Iepriekšējā sezonā par čempionu kļuva beļģis Tjerī Nevils.