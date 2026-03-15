Izdabāšana agresoriem, Kambala aiz restēm un Latvijas medaļa - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas sportā aizejošā nedēļa visvairāk atmiņā palikusi ar mūsu ratiņkērlinga dueta Poļinas Rožkovas un Agra Lasmana izcīnīto bronzu paraolimpiskajās spēlēs Itālijā. Tepat Igaunijā mūsu biatlona talanti Estere Volfa un Rihards Lozbers sasniedza karjeras spožākos panākumus pieaugušo konkurencē, bet dāmu basketbola izlase pārliecinoši nodrošināja vietu Eiropas čempionāta kvalifikācijas izšķirošajā kārtā. Ja neesi visam sekojis līdzi, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz dažādām aktualitātēm, ko piedzīvojām.
Tomēr vislielāko ažiotāžu sporta sabiedrībā izraisīja attieksmi pret agresovalsts Krievijas sportistiem. Ja Starptautiskā paralimpiskā komiteja katrā Ukrainas sportistu solī saskata politiskus žestus, nevis kritušo pieminēšanu, tad daudzu valstu sportisti izvēlas ignorēt agresorus. Līdzīgi rīkojušies arī Latvijas jaunie skeletonisti, kuri pēc medaļas izcīnīšanas izdarīja visu, lai parādītu savu attieksmi pret Ukrainā notiekošo.
Ar cietumsodu noslēgusies Latvijas basketbola leģendas dēla Kaspara Kambalas tiesas prāva Īrijā par narkotiku pārvadāšanu. Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Sito Alonso Spānijā komentējis Latvijas valstsvienībā notiekošo, bet Luka Dončičs nonācis aprindu slejās.
NBA laukumos ar iespaidīgiem rekordiem izcēlušies Bams Adebajo un Šejs Gildžess-Aleksandrs, kamēr pirmo NHL izsaukumu sagaidīja Eduards Tralmaks, kuram debiju gan vēl nāksies pagaidīt. Savukārt Sandis Vilmanis nosūtīts atpakaļ uz Amerikas Hokeju līgu, kur demonstrē iespaidīgu sniegumu.
Ar medaļām sezonu pabeidza mūsu kamaniņu braucēji, bet Līna Mūze-Sirmā atklājusi, ka gaida savu pirmdzimto.