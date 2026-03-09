Policija vēl precizē kamaniņu trenera Mārtiņa Rubeņa ģimenei nozagto mantu apjomu un vērtību
Valsts policijā (VP) vēl precizē Latvijas kamaniņu izlases trenera Mārtiņa Rubeņa ģimenes īpašumā nozagto mantu apjomu un vērtību, pastāstīja policija.
Tajā, neminot cietušās personas vārdu, apstiprina, ka ir saņemts iesniegums par zādzību no privātmājas 7. martā Rīgā, Pūres ielā.
Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas - par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī vai citā telpā, un tiek veiktas procesuālās darbības.
Nozagtās mantas un to vērtība vēl tiek precizēta.
Jau ziņots, ka treneris un bijušais latviešu kamaniņu braucējs Mārtiņš Rubenis nācis klajā ar skumju vēsti - viņa mājā paviesojies garnadzis, kurš sev līdzi paņēmis vērtīgu latviešu mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu.
"No mājām aizgājusi ģimenes drauga Jāņa Jaunsudrabiņa, manam vecvectēvam, dāvinātā glezna. Ja manāt kādā lombardā vai tā tiek piedāvāta kādā izsolē, tad ziniet, ka mājas tai ir Rīgā, Pūres ielā 1. Pazudušas arī citas, kuru fotogrāfijas pagaidām vēl meklēju. Ja parādās kāda skice ar Borisa Bērziņa parakstu, tad ziniet, ka tā aizgāja kompānijā. Lūdzu padalieties, lai arī citi zina," vietnē "Facebook" norāda Rubenis.