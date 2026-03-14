VIDEO: Vilmanis iemet vēl vienus vārtus; Tralmakam spēli negaidīti atceļ

Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis piektdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā un sekmēja Šarlotas "Checkers" komandas uzvaru.

"Checkers" mājās ar rezultātu 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Bridžportas "Islanders". Trešā perioda vidū Vilmanis atbrīvojās no pretspēlētāja un netraucēts pretī vārtiem saņēma ripu, raidot to tīklā - 3:0. Latvietim tas bija trešais vārtu guvums pēdējās divās spēlēs.

Šajā spēlē Vilmanis vienu reizi meta pa vārtiem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1. AHL sezonā viņam 33 spēlēs ir 22 rezultativitātes punkti (11+11).

Piektdien uzbrucēja Eduarda Tralmaka pārstāvētajai Grendrepidsas "Griffins" mājās bija jāuzņem Milvoki "Admirals", taču sliktās ledus kvalitātes dēļ mačs tika atcelts.

"Griffins" ar 90 punktiem 56 spēlēs ir Rietumu konferences un visas līgas līdere, bet "Checkers" ar 73 punktiem 57 mačos Austrumu konferencē atrodas piektajā pozīcijā.

