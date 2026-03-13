Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks nosūtīts atpakaļ uz Amerikas hokeja līgu.
Hokejs
Šodien 08:52
Tralmaks nosūtīts atpakaļ uz AHL
Latvijas izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks nosūtīts atpakaļ uz Amerikas hokeja līgas (AHL) komandu Grendrepidsas "Griffins", pavēstīja Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Detroitas "Red Wings".
Jau ziņots, ka trešdien Tralmaks pirmo reizi karjerā tika izsaukts uz "Red Wings", kuras rindās vairāki pamatsastāva uzbrucēji guvuši savainojumus.
Dienu vēlāk "Red Wings" pavēstīja, ka uz AHL atpakaļ nosūtīs Tralmaku, kā arī Ostinu Vatsonu un Džonu Lenardu.
Tralmaks šosezon "Griffins" komandā, kas ir AHL līdere, kopumā 49 spēlēs sakrājis 28 (18+10) punktus, esot vienības sestais rezultatīvākais spēlētājs un ceturtais labākais vārtu guvējs.
Ar "Red Wings" latviešu uzbrucējam ir divvirzienu līgums uz šo sezonu.
"Griffins" ar 90 punktiem 56 spēlēs Rietumu konferencē atrodas pirmajā vietā un ir AHL līdervienība.