16 gadus vecais Rihards Lozbers tiek pie pirmajiem Pasaules kausa punktiem
Latvijas biatlonisti Rihards Lozbers sestdien Otepē Pasaules kausa astotajā posmā izcīnīja 31. vietu 12,5 kilometru iedzīšanā, sasniedzot jaunu karjeras rekordu, bet Renārs Birkentāls un Andrejs Rastorgujevs bija attiecīgi 37. un 42. pozīcijā.
Sprintā iegūto uzvaru nosargāja norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kuram pusdistancē sekoja francūzis Emiljēns Žaklēns. Trešajā ugunslīnijā Žaklēns neaizvēra divus mērķus, bet Lēgreids bija nekļūdīgs un ieguva pārliecinošu līderpozīciju, kuru neietekmēja viens soda aplis pēc pēdējās šaušanas.
Lēgreids finišēja 34 minūtēs un 41 sekundē, piecus soda apļus mērojušais Žaklēns atpalika divas minūtes un 33,4 sekundes, bet vēl pēc 13,3 sekundēm finišēja norvēģis Martins Uldāls, kuram arī piecas kļūdas šaušanā. Turpat aiz labāko trijnieka bija amerikānis Kembels Raits un zviedrs Sebastians Sāmuelsons, kuriem attiecīgi divi un pieci neaizvērti mērķi.
Lozbers pirmajā šaušanā guļus neaizvēra trīs mērķus, bet turpinājumā kļūdījās tikai pa reizei katrā šaušanā stāvus. 16 gadus vecais latvietis, kurš ir jaunākais Pasaules kausa dalībnieks, bija 24. ātrākais slēpotājs un veica ievērojamu kāpumu no 47. vietas sprintā. Uzvarētājam viņš zaudēja vairāk nekā piecas minūtes, bet 29. pozīcija bija apmēram piecu sekunžu attālumā.
Birkentāls kļūdījās pa reizei šaušanā guļus un neaizvēra divus mērķus pirmajā šaušanā stāvus, kamēr Rastorgujevam bija pa divām kļūdām pirmajā šaušanā guļus un abās šaušanās stāvus. Birkentāls iedzīšanā pakāpās par 22 vietām, bet Rastorgujevam bija sešu pozīciju kritums, kas viņu atstāja ārpus punktiem.
Pirms sezonas pēdējām iedzīšanas sacensībām šīs disciplīnas līderi francūzi Ēriku Pero, kurš sestdien finišēja 11., un viņa tuvāko sekotāju Sāmuelsonu šķir 23 punkti. Birkentāls ir 48., Lozbers - 64., bet Rastorgujevs - 73. vietā.
Visu disciplīnu summā starp Pero un Sāmuelsonu ir 244 punkti. Rastorgujevs ir 36., Birkentāls - 41., bet Lozbers - 87. pozīcijā. U-23 ieskaitē Lozbers ir 13. vietā.
Sievietēm desmit kilometru iedzīšana sāksies plkst. 17. Pasaules kausa astotā posma noslēgumā svētdien notiks jauktās stafetes.
Noslēdzošais Pasaules kausa posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.