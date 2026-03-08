Latvijas ratiņkērlingiste Polīna Rožkova.
Citi sporta veidi
Šodien 17:25
Poļina Rožkova ar pēdējo metienu izrauj uzvaru un pietuvina Latvijas izlasi paraolimpisko spēļu pusfinālam
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans svētdien Milānas un Kortīnas paralimpiskajās spēlēs jaukto pāru sacensībās tika pie trešā panākuma.
Sestajā mačā Latvijas duets ar 5:4 pārspēja Dienvidkoreju.
Pēc četriem endiem rezultāts bija neizšķirts 2:2. Piektajā endā pie punkta tika korejieši, sestajā endā Latvijas duets panāca neizšķirtu, bet septītajā endā viena punkta pārsvaru atjaunoja Dienvidkoreja.
Astotajā endā Latvija tika pie diviem punktiem un izcīnīja panākumu.
Rožkova/Lasmans pirmajā mačā ar 6:11 atzina ASV pārākumu, turpinājumā ar 2:10 zaudēja Ķīnas pārim un ar 5:6 piekāpās Lielbritānijas pārim, tad ar 9:6 apspēlēja Igauniju un ar 9:4 uzvarēja Itālijas komandu.
Latvijas duets turpinājumā mēros spēkus ar Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.