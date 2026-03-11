Kaspars Daugaviņš piedzīvo debiju kino, taču viņa aina filmā neiekļūst
Pagājušajā nedēļā nacionālo pirmizrādi piedzīvoja režisores un scenāristes Alises Zariņas otrā spēlfilma "Nospiedumi". Viens no filmas interesantākajiem piedzīvojumiem bija hokejista Kaspara Daugaviņa debija kino. Tomēr, neskatoties uz to, ka viņš piedalījās filmēšanā, viņa aina gala versijā netika iekļauta.
Acīgākajiem skatītājiem radies jautājums - "kāpēc filmas titros ir Kaspars Daugaviņš?". Filmas režisore, Alise Zariņa, atbildot uz šo jautājumu savā "Facebook" profilā, atklāj, ka Kaspars Daugaviņš godam nofilmējās filmā "Nospiedumi".
Viņa stāsta, ka Kaspars Daugaviņš bija ne tikai super atsaucīgs, bet arī ļoti izcili iznesa savu debijas lomu kino, un tā bija viena no sāpīgākajām atsacīšanās reizēm, kad montāžā ar skumjām sapratām, ka filma ieskrienas par lēnu, un dažas no pirmajām ainām ir jāņem ārā.
"Kā visas režisoriski montāžiskās izvēles, šo noteikti var kritizēt un teikt – nu, Alis, kāds sakars vispār? Zinu, zinu, pie tam kādu auditoriju mēs esam zaudējuši!" pauž režisore.
"Kaspars todien bija guvis traumu, un tomēr atnācis, nofilmējies, nenoguris sataisījis selfijus ar pusi filmēšanas komandu, kas bija totālā sajūsmā - atgādinu, ka filmējām īsi pēc slavenās hokeja brīvdienas," viņa piebilst.
"Slavenā hokeja brīvdiena" bija 2023. gada 29. maijā, ko pēc Latvijas izlases izcīnītās bronzas medaļas Pasaules čempionātā hokejā piešķīra Saeima.
Kasparam Daugaviņam filmā bija neliela loma - ātrās palīdzības šoferis.
Jau ziņots, ka Alises Zariņas otrā spēlfilma "Nospiedumi" piedzīvoja krāšņu pirmizrādi "Forum Cinemas". Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās nominētā un trīs balvas saņēmusī filma Latvijas kinoteātros ir skatāma jau no 6. marta.
Alises Zariņas otrās spēlfilmas "Nospiedumi" pirmizrāde "Forum Cinemas"; 05.03.2026.
Filma "Nospiedumi", kas bija nominēta Nacionālajai kino balvai "Lielais Kristaps" desmit kategorijās, Latvijas kinoteātros skatāma no 6. marta.