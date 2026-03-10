Sito Alonso atklāj spāņiem, kāpēc Latvijas izlasei nepalīdz Eirolīgas spēlētāji un skaidro, kas viņu uztrauc vairāk par zaudējumiem
Spāņu speciālists Sito Alonso pēc pēdējās spēles Spānijas ACB līgā vietējiem žurnālistiem atbildēja uz jautājumiem par darba pieredzi ar Latvijas valstsvienību pirmajos divos sabraukumos 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijā.
Spāņu speciālista Sito Alonso laiks pie Latvijas basketbola izlases stūres sācies neveiksmīgi, turklāt demonstrētais sniegums laukumā nav viesis pārliecību.
Pirmajās četrās 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs izcīnīta tikai viena uzvara. Nākamās spēles pret Nīderlandi un Austriju paredzētas jūlija sākumā un tajās nepieciešamas uzvaras, lai vispār kvalificētos otrajai grupu kārtai.
Latvijas spēle pret Poliju, kas beidzās ar sirdi plosošu pretinieku tālmetienu; 27.02.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.
Par sastrādāšanos ar Sito Alonso Jauns.lv izteicies jaunieceltais kapteinis Rihards Lomažs, kurš sadarbības sākumā novērotās problēmas laukumā skaidroja ar trenera filosofijas ieviešanu, kam līdz šim nav bijis daudz laika - divos FIBA logos vien ap sešiem kvalitatīviem treniņiem. Viņš minēja, ka Alonso lielu vērību pievērš agresivitātei aizsardzībai, dažādiem taktiskiem nosaukumiem (kaut vai "pick&roll" izspēlē), tāpat sniegumā pieviļ ne visu sapratne par trenera prasībām.
Savu skaidrojumu vietējiem Spānijas medijiem pēc zaudējuma ACB līgas mačā pret Eirolīgas klubu "Valencia" (84:110, 5. vietā esošais klubs ar to pārtrauca trīs uzvaru sēriju) sniedza arī pats 50 gadus vecais treneris. "Esmu guvis vērtīgas mācības," par laiku ar Latvijas izlasi teica Alonso. "Grūti iedomāties, ka manis trenētā komanda būs mīksta aizsardzībā un cīņā par atlēkušajām bumbām, nespēlējot stabili šajos elementos."
Līdzīgi Lomažam, arī Alonso skaidrojis, ka līdz šim trūcis laika. Jāmin, ka ar Mursijas komandu viņš strādā kopš 2019. gada un rezultāti nākuši pakāpeniski. "Dažās dienās piespiedu kārtā nevaru ieviest savu filosofiju, turklāt pie situācijas, kad katrā sabraukumā mainās spēlētāji."
Treneris pagaidām neuztraucas par zaudētām vai uzvarētām spēlēm. "Zaudējām ar vienu punktu Polijai, un pēc spēles redzēju bēdīgas sejas. Pretinieks bija pelnījis uzvarēt, jo izcīnīja par 20 atlēkušajām bumbām vairāk nekā mēs. Es vairāk uztraucos par savas enerģijas nodošanu spēlētājiem, lai palīdzētu viņiem ātrāk un labāk saprast, ko no viņiem sagaidu." Salīdzinājumam viņš izteicās, ka Mursijas komandas identitāte ir skaidra un ka to būs visai grūti par vairākām reizēm vienā vakarā pārspēt izcīnītajās bumbās zem groziem.
"Vai Latvijas Eirolīgas spēlētāji grib spēlēt izlasē? Protams, taču līdz šim to lieguši savainojumi," atbildot uz jautājumu par Eirolīgas spēlētāju līdzšinējo nepieejamību atbildēja Alonso, izsakot pārliecību, ka vasarā uz trešo logu viņi būs pieejami. Tieši Eirolīgas spēlētājs Džordans Loids bija galvenais Latvijas kapracis divos zaudējumos pret Poliju.