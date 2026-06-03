Imunologs Ņikiforenko atzīts par vainīgu seksuālā vardarbībā pret pacientēm
Noslēgusies viena no pēdējo gadu skaļākajām lietām medicīnas nozarē, kurā Rīgas rajona tiesa Jūrmalā imunologam Jevgēnijam Ņikiforenko par seksuālu vardarbību pret pacientēm piespriedusi 13 gadu cietumsodu.
Tiesa šodien pasludināja saīsināto spriedumu, atzīstot apsūdzēto par vainīgu kopumā septiņu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīja viņu ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un probācijas uzraudzību uz pieciem gadiem. Tāpat Ņikiforenko aizliegts septiņus gadus strādāt par ārstu. Pēc pilna sprieduma sagatavošanas to būs iespējams pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.
Kā iepriekš ziņots, ārsts imunologs apsūdzēts par seksuāla rakstura darbībām nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni, ja tās izdarītas pret cietušās gribu, izmantojot uzticību un lietojot vardarbību, un par dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar vaginālu iekļūšanu cietušās ķermenī, pret cietušās gribu, izmantojot uzticību.
Kriminālprocesā par īpaši aizsargājamām cietušajām atzītas piecas ārsta pacientes, kuras kopumā bija pieteikušas morālā kaitējuma kompensācijas 14 000 eiro apmērā.
Apsūdzētais savu vainu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā neatzina, tāpat viņš neatzina arī cietušo pieteiktās morālā kaitējuma kompensācijas un valsts izmaksātās kompensācijas cietušajām. Liecības apsūdzētais sniedza tikai tiesas izmeklēšanas laikā, turpinot savu vainu noliegt.
Apsūdzētajam kā drošības līdzekļi bija piemēroti dzīvesvietas maiņas paziņošana, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī noteiktas nodarbošanās aizliegums, proti, aizliegums pildīt ārsta imunologa darba pienākumus. Tāpat apsūdzētajam tika noteikts aizliegums jebkādi tuvoties cietušajām personām un ar viņām kontaktēties.