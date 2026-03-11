Latvijas basketbolistes sagrauj Slovēniju
Latvijas sieviešu basketbola izlase trešdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pārspēja Slovēnijas valstsvienību.
FOTO: Latvijas basketbolistes pārliecinoši pārspēj Slovēniju Eiropas čempionāta kvalifikācijā
Latvijas sieviešu basketbola izlase trešdien Rīgā 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pārspēja Slovēnijas valstsvienību.
Latvijas izlase bija pārāka ar 79:53 (20:21, 18:17, 27:7, 14:8), revanšējoties par zaudējumu abu komandu pirmajā duelī novembrī.
Latvijas izlasē ar 21 punktu rezultatīvāka bija Kitija Laksa, 15 punktus guva Aleksa Gulbe, bet 14 punktus pievienoja Kate Vika.
Slovēnijas izlasē 12 punktus guva Eva Liseca, bet 11 - Zala Friškoveca.
Pēc ļoti līdzīga pirmā puslaika, kurā nevienai no komandām nebija lielāks pārsvars par četriem punktiem, Latvijas izlase teicami aizvadīja trešo ceturtdaļu, to uzvarot ar 20 punktu pārsvaru. Mazrezultatīvā noslēdzošajā ceturtdaļā latvietes pārliecinoši nosargāja uzvaru, bet pārsvaru spēja palielināt līdz 26 punktiem.
Latvijas basketbolistes novembrī pirmajās kvalifikācijas spēlēs ar 89:47 pārspēja Igauniju un ar 89:62 uzvarēja Nīderlandi, taču ar 66:77 piekāpās Slovēnijai. Tikmēr Slovēnija pēc uzvaras pār Latviju ar 87:65 guva panākumu pār Igauniju un ar 76:86 zaudēja Nīderlandei.
Ar trim uzvarām četrās spēlēs latvietes kļuvušas par grupas līderēm.
Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs sestdien izbraukumā, kad tiksies ar Nīderlandi, bet 17. martā Tallinā spēkosies ar Igauniju.
Šajās spēlēs Latvijas izlasei jāiztiek bez Anetes Šteinbergas, un kapteines pienākumi uzticēti Katei Vilkai.
Pēc pirmā apļa Slovēnijas, Latvijas un Nīderlandes izlasēm ir pa divām uzvarām trīs spēlēs, bet Igaunijas vienība zaudējusi visos trijos mačos. Ceļazīmi uz kvalifikācijas otro kārtu iegūs grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Madara Šmite, Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Elizabete Bulāne (Trutnovas "Loko", Čehija), Līna Loceniece (Klaipēdas LCC, Lietuva), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Marta Miščenko (Jēnas "Vimodrom", Vācija), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptunas", Lietuva), Laura Meldere (Kampobaso "La Molisana Magnolia", Itālija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija).