Andrejs Rastorgujevs izcīna 36. vietu Pasaules kausa posmā sprintā, visi Latvijas pārstāvji kvalificējas iedzīšanai
Latvijas biatlonists Andrejs Rastorgujevs ceturtdien Igaunijā Pasaules kausa (PK) astotajā posmā desmit kilometru sprintā izcīnīja 36. vietu, kamēr Rihards Lozbers un Renārs Birkentāls ierindojās 47. un 59. pozīcijā, visiem latviešiem kvalificējoties iedzīšanai.
Uzvaru izcīnīja norvēģis Sturla Holms Lēgreids, kurš sašāva visus mērķus un finišēja 23 minūtēs un 28,5 sekundēs. Viņš par 10,7 sekundēm pārspēja francūzi Emiljēnu Žakelēnu, bet vācietis Filips Navrats atpalika 17,8 sekundes un bija trešais.
Rastorgujevs pirmajā ugunslīnijā aizvēra visus mērķus, otrajā kļūdījās divas reizes un finišā piekāpās Lēgreidam minūti un 47,8 sekundes. Lozbers arī vienīgās divas kļūdas pieļāva šaušanā stāvus un zaudēja uzvarētājam divas minūtes un 2,4 sekundes, bet Birkentāls ar vienu neprecīzu šāvienu otrajā ugunslīnijā atpalika divas minūtes un 22,6 sekundes.
Sprintā startēja 106 biatlonisti. Pasaules kausa astotā posma turpinājumā sestdien paredzēts sprints sievietēm, bet svētdien notiks iedzīšanas sacensības un jauktās stafetes.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Noslēdzošais PK posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.