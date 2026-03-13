Vieglatlētikas zvaigzne Duplantiss jau 15. reizi karjerā labo pasaules rekordu kārtslēkšanā
Zviedrijas vieglatlēts Armands Duplantiss ceturtdien Zviedrijā 15. reizi karjerā laboja pasaules rekordu kārtslēkšanā, ar pirmo mēģinājumu pārvarot 6,31 metru.
Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden
Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards

Duplantis Upsālas sacensībās kopā veica tikai četrus lēcienus. Viņš ar pirmajiem mēģinājumiem pārvarēja 5,65, 5,90 un 6,08 metrus, bet pēc tam lūdza pacelt latiņu par 23 centimetriem augstāk, ar pirmo piegājienu sasniedzot jaunu pasaules rekordu.
Zviedrijas sportists atklāja, ka izvēlējies garāku ieskrējienu, lai varētu labāk kontrolēt stingrāku kārti. "Es mēģināju darīt ko jaunu un sasniegt savus limitus. Tā ir lieliska sajūta," pēc sasnieguma teica Duplantis.
Viņš laboja sev piederošo rekordu, kas tika sasniegts pērn pasaules čempionātā, par vienu centimetru. Meistarsacīkstēs Duplantim vajadzēja trīs mēģinājumus, lai pārlēktu 6,30 metriem. 26 gadus vecais sportists ir pasaules rekordists kārtslēkšanā kopš 2020. gadā, kad pārlēca 6,17 metrus augstu latiņu.