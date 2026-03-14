Latvijas basketbolistes Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā viesos uzvar Nīderlandi
Latvijas sieviešu basketbola izlase sestdien izcīnīja uzvaru 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē Nīderlandē un nodrošināja pirmo vietu apakšgrupā.
Latvijas basketbolistes nīderlandietes viesos uzvarēja ar rezultātu 73:64 (16:19, 17:10, 21:15, 19:20).
B grupā pēc piecām spēlēm Latvijai ir četras uzvaras, Slovēnija un Nīderlande guvušas pa trīs uzvarām, bet Igaunija piedzīvojusi piecus zaudējumus.
Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 18 punktiem bija Kitija Laksa, kura arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas un atdeva trīs rezultatīvas piespēles, 12 punktus guva Kate Vilka, desmit - Elizabete Bulāne, bet deviņi punkti bija Aleksei Gulbei.
Pretinieču rindās 16 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Laurai Kornēliusai, bet ar desmit punktiem un 11 bumbām zem groziem atzīmējās Emese Hofa.
Salīdzinot ar trešdienas spēli, kurā latvietes mājās ar 79:53 uzvarēja Slovēniju, treneri komandas divpadsmitniekā veica vienu izmaiņu - Katrīnas Ozolas vietā spēlēja Marta Miščenko.
Latvijas basketbolistes novembrī pirmajās kvalifikācijas spēlēs ar 89:47 pārspēja Igauniju un ar 89:62 uzvarēja Nīderlandi, taču ar 66:77 piekāpās Slovēnijai.
Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs 17. martā Tallinā, kur spēkosies ar Igauniju.
Šajās spēlēs Latvijas izlasei jāiztiek bez Anetes Šteinbergas, un kapteines pienākumi uzticēti Katei Vilkai.
Ceļazīmi uz kvalifikācijas otro kārtu iegūs grupas divas labākās komandas, kā arī trīs no septiņām trešo vietu ieguvējām.
Latvijas sieviešu basketbola izlases sastāvs mačam pret Nīderlandi:
Ieva Pulvere, Vanesa Jasa (abas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Elizabete Bulāne (Trutnovas "Loko", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Marta Miščenko (Jēnas "Vimodrom", Vācija), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptunas", Lietuva), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija).