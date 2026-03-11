43 soda metieni un citi paņēmieni. Bams Adebajo pretrunīgā veidā ieraksta savu vārdu NBA vēsturē
Naktī uz 11. martu Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Bams Adebajo ar 83 punktiem iekļuva līgas vēsturē ar otro rezultatīvāko sniegumu spēlē. Tomēr veids, kā šis rekords tika sasniegts, nebija no godīgākajiem.
Bams Adebajo savu rezultativitātes rekordu sāka uzstādīt jau pirmās ceturtdaļas laikā. Jau tajā viņam 31 punkts, pēc puslaika viņš bija iemetis 43, pēc trešās ceturtdaļas 62, bet beigās - 83. Tas kļuvis par otro rezultatīvāko sniegumu kādā spēlē NBA vēsturē. Ar to viņš apsteidzis Kobi Braientu, kurš 2006. gada 22. janvārī pret Toronto "Raptors" iemeta 81. Savukārt līgas rekordists ar 100 punktiem spēlē ir Vilts Čemberleins, kurš šo ierakstu veica 1962. gada 2. martā.
Gandrīz pusi no saviem gūtajiem punktiem Adebajo trāpīja ar soda metienu palīdzību. Spēles laikā viņš izpildīja veselus 43 soda metienus, realizējot 36. Izpildīti 43 soda metieni ir jauns NBA rekords vienā spēlē - līdz šim tas piederēja Dvaitam Hovardam ar 39. Arī realizētie 36 soda metieni ir rekords, kas pārspēts par astoņiem - iepriekš vienā spēlē visvairāk bija iemetis Čemberleins un Adrians Dantlijs (abi 28). Metienos no spēles Adebajo nemaz tik labi nesekmējās - visā mačā viņš izmeta veselus 43 metienus (kopā ar soda metieniem 86), no spēles trāpot tikai 20 (13/21 divpunktu metienos, 7/22 tālmetienos).
Bam made seven 3s in his first five NBA seasons total. He has taken more 3s tonight (17) than he did in any of his first six seasons. He's been stepping out more over the past two years, but tonight, obviously, is delightfully uncharted territory. https://t.co/DDKeGeir4O— Dan Devine (@YourManDevine) March 11, 2026
Ja salīdzina ar viņa priekšgājējiem jeb Braientu un Čemberleinu, tad viņi savus punktus vairāk iekrāja no spēles nekā ar soda metienu palīdzību. Kobe Braients savā 81 punktu mačā ar soda metienu palīdzību guva 18 punktus (18/20), kam sekoja arī septiņi realizēti tālmetieni no 13 un 21 realizēts divpunktu metiens. Čemberleins savu rekordu uzrādīja ar 28 realizētiem soda metieniem, taču trāpīja arī 36 metienus no spēles.
Tāpat kritiku par iegūto rekordu var saistīt ar pretinieku. "Heat" spēkojās pret vienu no Austrumu konferences vājākajām komandām, Vašingtonas "Wizards", kas vairāk domā par labākās drafta izvēles iegūšanu 2026. gada draftā. Klubs šonakt piedzīvoja jau devīto zaudējumu pēc kārtas un konferencē pārliecinoši ieņem priekšpēdējo vietu.
Tāpat apspriests ir fakts, ka pirms šī mača Adebajo karjeras gūto punktu rekords bija uz pusi mazāks - 41. "Pirmais, ko padomā - kā tas notika? Ne tāpēc, ka to izdarīja viņš, bet Bama spēles stila dēļ. Redzēju, ka viņš realizēja kādus sešus tālmetienus un 40 soda metienus. Tas jau demonstrē, kāds ir šis stāsts. Un...Vašingtonas "Wizards"," publiski sasniegto rekordu kritizēja Hjūstonas "Rockets" treneris Ime Udoka.
Ime Udoka on Bam Adebayo's 83 point night:— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 11, 2026
"First thing you think is how...... not because of him but because of the way he plays. I saw he only made 6 threes but 40 free throws or something like that, tells the story right there and.............. the Washington Wizards." pic.twitter.com/PScqMKHBPv
Ar ko Udoka domāja par "Wizards"? Pretinieku rindās nebija spēlētāju, kas varētu izrādīt pretstāvi Adebajo aizsardzībā. Pārsvarā pret viņu spēlēja jaunie Alekss Sars un Tristans Vukčevičs. Tas provocēja Adebajo bieži uzbrukt soda laukumā, un piespiest par viņu fiziski vājākos pretspēlētājus izdarīt noteikumu pārkāpumus, jo viņi nevēlējās pieļaut divus punktus savā grozā. Līdz trešās ceturtdaļas beigām pret Adebajo piezīmes tika fiksētas veselas 15 reizes un jau ar triecienu grozā no augšas pašās ceturtdaļas beigās viņš kļuva par visu laiku rezultatīvāko "Heat" spēlētāju vienā mačā. Iepriekš ar 61 punktu rekords piederēja Lebronam Džeimsam.
"Teiktu, ka tad, kad viņš bija guvis 50 punktus, pie sevis domājām - labi, varbūt viņš var tikt līdz 60. Kad bija guvis tik daudz, mēs turpinājām uz viņu spēlēt. Kad Adebajo jau bija ticis līdz 70 punktu robežai, es jau vairs nemēģināju domāt," pēc spēles teica "Heat" galvenais treneris Eriks Spoelstra.
Viņš nenoliedza, ka tad, kad Adebajo rezultativitāte varēja sasniegt noteiktus rekordus, palīgā viņam devās arī "Heat" komandas biedri. Pats treneris pēc trešās ceturtdaļas, kuru "Heat" noslēdza ar 16 punktu pārsvaru, nenomainīja savu zvaigzni, bet turpināja laist laukumā. Viņu turēja laukumā pat brīdī, kad pārsvars sasniedza +25, bet pats treneris pieprasīja video atkārtojumu momentam par potenciālu pārkāpumu pret kluba zvaigzni. Tas gan nebija viss. "Heat" basketbolisti speciāli pārkāpa noteikumus, lai garantētu papildus uzbrukumus savai komandai. Tāpat viņi arī speciāli meta garām soda metienus, lai tas tādā veidā ļautu atgūt bumbu, dotu papildus uzbrukumus un iespēju Adebajo vēl izcelties.
Rezultātā ceturtajā ceturtdaļā pret Adebajo tika pārkāpti vēl vairāk noteikumu pārkāpumu - viņš izpildīja 16 soda metienus. "Wizards" aizsardzība vairāk koncentrējās uz Adebajo nosegšanu, taču bieži vien, iespējams, talkā nāca arī tiesneši. Pēc spēles vairākas nosvilptās piezīmes kritizēja "Wizards" galvenais treneris Braiens Kīfe. "Daudzus no šiem lēmumiem es nevaru izskaidrot. Tas ir viss, ko teikšu." Atsevišķos noteikumu pārkāpumos kontaktu inicē pats Adebajo, tādējādi mēģinot provocēt pretiniekus uz pārkāpumu, savu tikšanu uz soda metienu līnijas un papildus punktu gūšanu.
BAM & COACH SPO EMBRACE. RESPECT. 🫡— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 11, 2026
pic.twitter.com/qapsOrMCOW
"Gribēju, lai viņš iegūst šo īpašo brīdi," par savu spēlētāju izteicās "Heat" galvenais treneris. "Es neapstājos līdz viņš apsteidza Kobi." Pats Adebajo atklāja, ka ir bijis īpaši šo rekordu sasniegt savu līdzjutēju priekšā. "Šo rekordu atcerēsies visu mūžu. Ļoti patīkami, ka izdarīju to spēlē savā laukumā, ko apmeklēja mana māte un citi kluba fani.