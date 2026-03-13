Volfa Pasaules kausa posmā sprintā izcīna augsto devīto vietu
Latvijas "biatlona princese" Estere Volfa piektdien izcīnīja augsto 9. vietu Igaunijā notiekošajā Pasaules kausa astotajā posmā 7,5 kilometru sprintā.
Pirmās četras biatlonistes šāva nekļūdīgi, un uzvaru izcīnīja Francijas sportiste Žilija Simona, kura finišu sasniedza pēc 21 minūtes un 29,5 sekundēm. Viņa par 2,9 sekundēm pārspēja itālieti Lizu Vitoci, bet trešā, zaudējot 22,9 sekundes, bija uzvarētājas tautiete Lū Žanmono. Volfa arī aizvēra visus mērķus gan šaušanā stāvus, gan guļus un finišā atpalika no Simonas minūti un 7,5 sekundes.
Bendika šaušanā guļus aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus kļūdījās divas reizes un piekāpās uzvarētājai divas minūtes un 22,4 sekundes. Bleidele jau pirmajā šaušanā nopelnīja trīs soda apļus, šaušanā stāvus tika pie vēl viena soda apļa un finišā bija par trīs minūtēm un 42,9 sekundēm lēnāka.
Pasaules kausa kopvērtējumā pirmajā pozīcijā atrodas Žanmono, kura iekrājusi 944 punktus, otrā ar 733 punktiem ir somiete Suvi Minkinena, kamēr labāko trijnieku ar 718 punktiem noslēdz Zviedrijas sportiste Anna Magnusone. Bendika ar 70 punktiem ieņem 56. vietu, bet Volfa ar 65 punktu ierindojas 59. pozīcijā.
Pēc sešām sacensībām sprinta ieskaitē līdere ar 376 punktiem ir Žanmono, kurai otrajā vietā ar 285 punktiem seko Minkinena. Bendika ar 49 punktiem atrodas 41. vietā, kamēr Volfai 34 punkti dod 48. pozīciju.
Pasaules kausa astotā posma turpinājumā sestdien paredzētas iedzīšanas sacensības, bet svētdien notiks jauktās stafetes. Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Noslēdzošais PK posms nākamnedēļ norisināsies Holmenkollenā.