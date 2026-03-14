Antonelli pārraksta F-1 vēsturi, sprinta sacīkstē ātrākais Rasels
"Mercedes" komandas pilots Andrea Kimi Antonelli sestdien Šanhajā kļuva par vēsturē jaunāko "pole-position" īpašnieku, 19 gadu vecumā uzvarot Pirmās formulas (F-1) Ķīnas "Grand Prix" kvalifikācijā.
Pirms tam viņa komandas biedrs Džordžs Rasels uzvarēja sprinta sacīkstē, turpinot "Mercedes" dominanci sezonas ievadā.
Antonelli savā ātrākajā aplī trasi veica vienā minūtē un 32,064 sekundēs. Viņam līdzās pirmajā starta rindā būs Rasels, kura spēkratu trešajā sesijā piemeklēja problēmas ar jaudas agregātu, taču kvalifikācijas noslēgumā viņam izdevās uzrādīt otro rezultātu, 0,222 sekundes lēnāku par Antonelli.
Otrajā rindā būs "Ferrari" piloti Lūiss Hamiltons un Šarls Leklērs, bet aiz viņiem startēs "McLaren" braucēji Oskars Piastri un Lando Noriss. "Alpine" pilots Pjērs Gaslī pārspēja abus "Red Bull" pārstāvjus Maksu Verstapenu un Izaku Hadžaru, bet kā desmitais startēs Olivers Bērmans no "Haas".
Sprintā, sacenšoties 19 apļu distancē, Rasels finišā par 0,674 sekundēm pārspēja Leklēru, tālāk bija Hamiltons, Noriss, Antonelli, Piastri, Līams Losons (RB) un kā pēdējais pie punkta tika Bērmans.
Sezonas otrā posma sacensības notiks svētdien. Kopvērtējumā Raselam ir 33 punkti, bet Antonelli un Leklērs iekrājuši pa 22 punktiem katrs.
Šosezon paredzēti 24 posmi, sezonai decembra sākumā noslēdzoties Abū Dabī. Visticamāk, ka tiks aizvadīti 22 posmi, jo sacīkstes Bahreinā un Saūda Arābijā plānots atcelt, neaizstājot ar citiem posmiem. Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".