Četrkārtējais F-1 čempions Verstapens ar "Mercedes" automašīnu startēs 24 stundu sacīkstē
Četrkārtējais Pirmās formulas (F-1) pasaules čempions nīderlandietis Makss Verstapens šogad startēs Nirnburgringas 24 stundu braucienā, pirmdien pavēstīja sacensību rīkotāji.
Tradicionālā Nirnburgringas 24 stundu sacīkste norisināsies 16.-17. maijā, tikai dažas dienas pirms F-1 Kanādas "Grand Prix" posma. Plānots, ka Verstapens startēs "Mercedes-AMG Team Verstappen Racing" komandas sastāvā ar "Mercedes-AMG GT3" automašīnu.
"24 stundu Nirburgringas sacīkstes jau ilgu laiku ir bijušas manā vēlmju sarakstā, tāpēc esmu patiesi sajūsmināts, ka tagad tās varam īstenot," norāda pats Verstapens. "Tagad svarīgākais ir pareizi sagatavoties pirms sacensībām, lai sacīkstēs varētu sasniegt maksimālu rezultātu." Gatavojoties 24 stundu sacīkstēm, Verstapenam ir paredzēta arī dalība Nirburgringas izturības seriālā 21. martā, aptuveni nedēļu pēc F-1 Ķīnas "Grand Prix" posma.
Pagājušajā gadā Verstapens saņēma licenci dalībai augstākā līmeņa izturības sacensībās un septembrī ar uzvaru debitēja GT3 sacīkstēs, braucot ar "Ferrari 296 GT3" Nirburgringas izturības seriālā.
F-1 sezonas pirmajā posmā - Austrālijas "Grand Prix" - nīderlandietis sestdien kvalifikācijā piedzīvoja avāriju, bet svētdien sacīksē no 20. pozīcijas aizcīnījās līdz sestajai vietai.
28 gadus vecais Verstapens no 2021. līdz 2024. gadam četras reizes pēc kārtas kļuva par F-1 čempionu, bet pagājušajā sezonā kopvērtējumā bija otrais, tikai par diviem punktiem atpaliekot no uzvarētāja Lendo Norisa.