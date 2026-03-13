Šejs Gildžess-Aleksandrs pārspēj vienu no iespaidīgākajiem Vilta Čemberlena rekordiem; Dončičam uzvarā 51 punkts
Šejs Gildžess-Aleksandrs ceturtdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar 35 punktiem, 127. mačā pēc kārtas gūstot vismaz 20 punktus un labojot leģendārā Vilta Čemberlena rekordu
Gildžesa-Aleksandra pārstāvētā Oklahomasitijas "Thunder" savā laukumā ar 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19) pārspēja Bostonas "Celtics".
Kanādiešu basketbolists maču noslēdza ar 35 punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un sešām atlēkušajām bumbām un 127. spēlē pēc kārtas guva vismaz 20 punktus. Čemberlens iepriekšējo rekordu ar 126 mačiem pēc kāratas sasniedza laika posmā no 1961. līdz 1963. gadam, šīs sērijas ietvaros aizvadot arī savu leģendāro 100 punktu spēli. Vēl 15 un 14 punktus "Thunder" labā guva attiecīgi Eidžejs Mičels un Čets Holmgrens, bet "Celtics" rindās rezultatīvākais ar 34 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm bija Džeilens Brauns.
"Thunder" ar 52 uzvarām 67 spēlēs ieņem pirmo vietu Rietumu konferencē, kamēr "Celtics" ar bilanci 43-23 ir Austrmu konferences vicelīdere.
Citā mačā Losandželosas "Lakers" mājās ar 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32) apspēlēja Čikāgas "Bulls". Losandželosas komandas uzvaru sekmēja Luka Dončičs, kurš izcēlās ar 51 punktu, desmit atlēkušajām bumbām un deviņām rezultatīvām piespēlēm. Vēl 30 punktus "Lakers" labā guva Ostins Rīvss, kamēr Deandrē Eitons tika pie 23 punktiem un desmit bumbām zem groziem. "Bulls" no zaudējuma neglāba Džošs Gidijs, kurš maču noslēdza ar 27 punktiem, 15 rezultatīvām piespēlēm un astoņām atlēkušajām bumbām.
"Lakers" ar 41 uzvaru un 25 zaudējumiem Rietumu konferencē ierindojas trešajā pozīcijā, kamēr "Bulls" ar 27 panākumiem un 39 neveiksmēm Austrumu konferencē atrodas 12. vietā.
Vēl Denveras "Nuggets" izbraukumā ar 136:131 (25:37, 28:32, 41:37, 42:25) uzvarēja Sanantonio "Spurs". "Nuggets" rindās Nikola Jokičs tika pie 31 punkta, izcīnīja 20 atlēkušās bumbas un atdeva 12 rezultatīvas piespēles, kamēr rezultatīvākais ar 39 punktiem bija Džamals Marejs. Sanantonio komandā Stefons Kāsls iekrāja 30 punktus, 11 bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles.
Denveras vienība ar bilanci 41-26 Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, bet "Spurs" ar 48 uzvarām un 18 zaudējumiem ir vicelīdere.