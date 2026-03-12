Rūta Kate Lasmane tikai nesen atgriezās sacensību apritē.
Citi sporta veidi
Šodien 12:13
Zināms, kura vieglatlēte pārstāvēs Latviju pasaules čempionātā telpās
Trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane būs vienīgā Latvijas sportiste šī gada pasaules čempionātā vieglatlētikā telpās, vēsta Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS).
Neviens no Latvijas sportistiem pasaules čempionātam telpās nekvalificējās, tomēr Latvijai piešķirta viena kvota, un iespēja tiks izmantota, startam piesakot Lasmani, ziņo LVS.
Šosezon Lasmanes labākais rezultāts trīssoļlēkšanā ir 13,79 metri, kas pasaules rangā dod dalītu 33. pozīciju. 25 gadus vecās sportistes personīgais rekords ir 14,47 metri, kas sasniegts 2024. gadā. Šogad Lasmane atgriezās sacensību apritē pēc izārstētās Ahilleja cīpslas plīsuma traumas.
Pasaules čempionāts vieglatlētikā telpās no 20. līdz 22. martam notiks Polijas pilsētā Toruņā. Pagājušajā gadā pasaules čempionātā telpās Latviju pārstāvēja kārtslēcējs Valters Kreišs, vidējo distanču skrējējs Uģis Jocis un sprinteris Roberts Jānis Zālītis.