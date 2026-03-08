Latvijas kamaniņu braucējiem trešā vieta Pasaules kausa komandu stafetē.
Citi sporta veidi
Šodien 15:11
Latvijas kamaniņu braucēji izcīna trešo vietu Pasaules kausa komandu stafetē
Latvijas kamaniņu braucēju stafetes komanda, kuras sastāvā bija Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots/Roberts Plūme, Kaspars Rinks un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova, svētdien Vācijā notiekošajā Pasaules kausa noslēdzošajā posmā komandu stafetē izcīnīja trešo vietu.
Par uzvarētājiem kļuva Austrijas vienība, kas finišēja trīs minūtēs un 11,454 sekundēs, bet otrie, atpaliekot 0,218 sekundes bija itāļi. Latvijas kamaniņu braucēji zaudēja 1,231 sekundi un ierindojās trešajā pozīcijā.
Komandu stafetē sacentās septiņas vienības, no kurām finišējas sešas, vāciešiem paliekot bez rezultāta. Kopvērtējumā uzvaru svinēja austrieši ar 540 punktiem, bet Latvijas kamaniņu braucēji ar 410 punktiem ieņēma otro vietu. Pasaules kausā kamaniņu sportā tika aizvadīti deviņi posmi, kuros tika aizvadītas sešas komandu stafetes.