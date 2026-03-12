Lukas Dončiča šķiršanās stāstā negaidīti ierauta arī seriāla “Outer Banks” zvaigzne
Losandželosas "Lakers" basketbolistam Lukam Dončičam šobrīd nākas tikt galā ar daudz ko, un daļai no tā nav nekāda sakara ar basketbolu. Lai arī sporta superzvaigzne laukumā joprojām demonstrē elites līmeņa sniegumu, ārpus spēles viņš nesen dalījās ar smagām personīgām ziņām.
Ar 28 gadus veco modeli Anamariju Goltesu slovēņu basketbola superzvaigzne bija attiecībās kopš 2016. gada, bet 2023. gadā viņš viņu bildināja. Tā paša gada novembrī Dalasā abiem piedzima pirmā atvase, Gabriela, savukārt 2025. gada decembrī Slovēnijā pasaulē nāca abu otrais bērns - Olīvija. Uz Olīvijas dzemdībām dzimtenē ieradās Dončičs, tādējādi izlaižot spēles pret Toronto "Raptors" 4. decembrī un Bostonas "Celtics" 5. decembrī.
Kad šī informācija nonāca atklātībā, sāka izplatīties spekulācijas, ka Dončičs, iespējams, satiekas ar “Netflix” seriāla “Outer Banks” aktrisi Madelinu Klainu. Baumas sākās pēc tam, kad fani pamanīja, ka abi nesen sākuši sekot viens otram platformā “Instagram”.
Vienlaikus, kā ziņo TMZ, starp abiem nepastāv nekādas attiecības. Situācijai pietuvināti avoti norāda, ka viņi nesatiekas un pat nekad nav dzīvē tikušies.
27 gadus vecā Klaina ir kļuvusi par atpazīstamu seju Holivudā, pateicoties lomai seriālā “Outer Banks” un mistērijas filmā “Glass Onion: A Knives Out Mystery”. Līdz ar to arī aktrises privātā dzīve ne reizi vien nonākusi sabiedrības uzmanības centrā.
Iepriekš viņa bijusi attiecībās ar vairākām zināmām personām, tai skaitā ar seriāla “Outer Banks” kolēģi Čeisu Stoku, komiķi Pītu Deividsonu un aktieri Rosu Batleru. Savukārt 2025. gada septembra beigās Klaina tika nofotografēta skūpstām Grieķijas princi Konstantīnu Aleksiosu, atrodoties Ņujorkas restorānā “The Lions Bar”.