"Tas bija ļoti emocionāli!" - pusaudzis, kura ģimenes locekļus nežēlīgi nogalināja, gūst uzvaras vārtus, aizkustinot skatītājus
Kolins Dorgans, kura trīs ģimenes locekļus pagājušajā mēnesī nogalināja hokeja spēles laikā Rodailendā, trešdien guva uzvaras vārtus papildlaikā, palīdzot "Blackstone Valley" skolai gūt uzvaru Rodailendas starpskolu līgas (RIIL) II divīzijas zēnu hokeja čempionāta pusfinālā.
Kolins Dorgans guva vārtus, palīdzot "Blackstone Valley" skolas komandai ar 3:2 uzvarēt "Portsmouth" komandu.
Viņa māte Ronda Dorgane, brālis Eidans Dorgans un vectēvs Džeralds Dorgans tika nogalināti apšaudē 16. februārī. Šāvējs bija Roberts Dorgans (56 gadi), Rondas Dorganes bijušais vīrs, kurš pēc uzbrukuma, cīnoties ar skatītājiem, izdarīja pašnāvību.
RIIL izpilddirektors Maikls Leinijs dalījās, ka visus tribīnēs klātesošos cilvēkus šie gūtie vārti aizkustināja; visiem gribējās raudāt no prieka, vēsta "NBC News".
"Tas bija ļoti emocionāli," viņš teica. "Un es domāju, ka visai valstij tas bija vajadzīgs pēc tā, kas notika pagājušajā mēnesī."
Jau ziņots, ka apšaude notika slidotavā vidusskolas hokeja spēles laikā. Masu apšaudes ir ierasta lieta ASV, kur liberāli šaujamieroču kontroles likumi nozīmē relatīvi vieglu piekļuvi ieročiem.