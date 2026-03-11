"Tas šķiet dīvaini un nepareizi" - Paralimpisko spēļu apbalvošanas ceremonijā starp Krievijas un Vācijas sportistiem piedzīvots maksimāli neveikls brīdis
Vācijas slēpotāja - sacīkšu dalībniece Līna Kazmaiere kopā ar savu līderi Floriānu Baumanu izrādīja pretestību Krievijas dalībai Paraolimpiskajās spēlēs ar savu karogu, ziņo "Sportshau". Kazmaiere ieguva sudrabu sprintā, bet zelta medaļu saņēma krievu sportiste Anastasija Bagijana.
Kad apbalvošanas ceremonijas laikā izskanēja Krievijas himna, vācu pāris nedaudz pagrieza ķermeņus un nenovilka ziemas cepures. Parasti sportisti noliek galvas segas himnas izpildes laikā.
Kopējā uzvarētāju fotogrāfijā Kazmaiere un Baumans demonstratīvi turējās distancē no Krievijas dueta. Noslēgumā abi vācieši atteicās no kopīga uzvarētāju selfija.
Politiskā nostāja
"Apbalvošanas ceremonija šķita patiešām dīvaina," sacīja 19 gadus vecā Kazmaiere intervijā ARD. "Personīgajā līmenī tu cilvēcīgi vēlies, lai viņi uzvarētu. Es nezinu šos cilvēkus, nezinu: varbūt viņi arī neatbalsta sistēmu Krievijā. Varbūt viņi patiesībā ir ļoti labi cilvēki, ar kuriem mēs varētu sadraudzēties. Vienkārši ļoti skumji, ka politika visu aizēno. Tas vienkārši ir politiski nepieņemami. Tas šķiet dīvaini un nepareizi."
Baumans izsaka solidaritāti ar ukraiņiem
Līderis Florians Baumans bija vēl skarbāks savā izteikumā ZDF ēterā: "Pirms četriem gadiem Pekinā mums bija lieliska saziņa ar ukraiņiem. Mēs vēlējāmies parādīt viņiem mūsu solidaritāti," sacīja Kazmaiere. "Šeit runa nav par Krievijas sportistiem. Daudzajiem no viņiem arī šobrīd nav viegli," turpināja Bauman.
"Bet es vienkārši uzskatu, ka nav pareizi, ka Starptautiskā paralimpiskā komiteja nolēma ļaut Krievijai piedalīties šeit ar savu karogu, savu himnu un pilnīgā sastāvā, kamēr šeit ir arī ukraiņi."
"Mēs nolēmām atstāt cepures galvā un negriezties pret karogiem, jo mēs to neatbalstām. Politiskajā ziņā mēs vienkārši nevaram tam piekrist," piebilda Kazmaiere.
Boikots atklāšanas ceremonijai Veronā
Jau vairākas dienas paraolimpiskajās spēlēs turpinās strīdi par Krievijas un Baltkrievijas sportistu pieļaušanu piedalīties zem savu nacionālo karogu. Virkne valstu, tostarp, izteikušas solidaritāti ar Ukrainu, kas cieš no Krievijas agresīvās kara, un boikotēja spēļu atklāšanas ceremoniju. Arī Vācijas delegācija nepiedalījās ceremonijā Veronā.