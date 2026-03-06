Ar īpašu vēstījumu šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā paziņo, ka gaida bērniņu
Foto: LETA
Šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā.
Sporta zvaigznes

Ar īpašu vēstījumu šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā paziņo, ka gaida bērniņu

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā sociālajos tīklos paziņojusi, ka ir bērniņa gaidībās.

Ar īpašu vēstījumu šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā paz...

Sportiste publicējusi ierakstu ar vēstījumu: “This year I'm throwing for two. Mini athlete on board.” (Šogad es metu par diviem. Uz klāja ir mazais sportists.)

Ar šo paziņojumu Mūze-Sirmā atklājusi, ka ir gaidībās un drīzumā viņas ģimenē gaidāms pieaugums.

Līna Mūze-Sirmā ir viena no vadošajām Latvijas šķēpmetējām, kura regulāri startējusi lielākajās starptautiskajās sacensībās un pārstāvējusi Latviju olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos.

Tēmas

vieglatlētikaInstagramLīna Mūze-Sirmā

Citi šobrīd lasa