Šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā.
Vakar 23:32
Ar īpašu vēstījumu šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā paziņo, ka gaida bērniņu
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā sociālajos tīklos paziņojusi, ka ir bērniņa gaidībās.
Sportiste publicējusi ierakstu ar vēstījumu: “This year I'm throwing for two. Mini athlete on board.” (Šogad es metu par diviem. Uz klāja ir mazais sportists.)
Ar šo paziņojumu Mūze-Sirmā atklājusi, ka ir gaidībās un drīzumā viņas ģimenē gaidāms pieaugums.
Līna Mūze-Sirmā ir viena no vadošajām Latvijas šķēpmetējām, kura regulāri startējusi lielākajās starptautiskajās sacensībās un pārstāvējusi Latviju olimpiskajās spēlēs un pasaules čempionātos.