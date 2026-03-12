Piespiež noņemt Ukrainas karogu un liedz nēsāt auskaru ar simbolisku vēstījumu. Ukraiņi pikti par necieņu paralimpiskajās spēlēs
Ukrainas Paralimpiskā komiteja (UPK) apsūdz Starptautisko Paralimpisko komiteju (IPC) un Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu organizatorus par "sistemātiska spiediena izdarīšanu" uz Ukrainas sportistiem un treneriem.
UPK trešdien izplatīja paziņojumu, kurā izklāstīti vairāki incidenti, kuros, pēc tās teiktā, IPC un vietējās organizācijas komitejas pārstāvji izdarīja spiedienu uz ukraiņiem un izrādīja necieņu pret viņiem. Incidenti ietvēra Ukrainas karoga piespiedu noņemšanu, Ukrainas komandas plānošanas sanāksmju izjaukšanu un aizliegumu Ukrainas sportistei pjedestāla ceremonijā nēsāt auskaru ar uzrakstu "Apturiet karu" ("Stop War").
IPC paziņoja, ka Ukrainas paziņojums to pārsteidzis. "Mēs esam pārsteigti par to, jo neesam saņēmuši no viņiem nekādas sūdzības komandu vadītāju sanāksmēs, kuras notiek katru rītu," trešdien sacīja IPC komunikācijas vadītājs Kreigs Spenss. "Turklāt mēs neesam saņēmuši no viņiem nekādu informāciju ne oficiālos, ne neoficiālos kanālos, kas pastāv ciematā," viņš teica. "Tur ir daudz paralimpisko spēļu darbinieku un daudz IPC darbinieku, bet mēs par to uzzinājām no plašsaziņas līdzekļiem."
UPK paziņoja, ka vēlas izvairīties no radikālas reakcijas un cer, ka incidenti ir "nejauši pēc būtības un nav tendenciozi" pret Ukrainas komandu, taču norādīja, ka nesenie notikumi liecina, ka tie ir "sistemātiski" un "apkaunojoši". Paziņojumā arī teikts, ka tās sportisti un treneri nekad iepriekš nav piedzīvojuši tik negatīvas izpausmes. Spenss sacīja, ka Ukrainas sportistei uz goda pjedestāla neļāva nēsāt auskaru ar uzrakstu "Apturiet karu", jo bija jāievēro spēļu noteikumi, un norādīja, ka karogi jānovieto tam paredzētajās vietās.
Ukraina bija viena no valstīm, kas boikotēja Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu atklāšanas ceremoniju, jo IPC pieņēma lēmumu atļaut spēlēs Krievijas sportistiem startēt zem sava karoga.
Milānas-Kortīnas ziemas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam, un kopumā sešos sporta veidos tiks sadalīti 79 medaļu komplekti. Šīs ziemas paralimpiskās spēles iezīmēs 50 gadus kopš vēsturē pirmajām ziemas paralimpiskajām spēlēm, kas 1976. gadā norisinājās Zviedrijā.